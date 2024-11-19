На Алтае "простят" часть транспортного налога семьям погибших на СВО

Рассказываем, насколько меньше они будут платить

19 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Автомобиль. Зима / Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания расширят список льготников по транспортному налогу. В него включат членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Вопрос рассмотрят на сессии АКЗС в следующий четверг, 28 ноября.

Поправки в закон внесут по предложению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. За них еще предстоит проголосовать депутатам, но, скорее всего, народные избранники эту льготу поддержат.

"Предлагается также распространить льготу по налогу на членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий <...>. Предоставление льготы направлено на создание условий для роста благосостояния указанных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите", – сказано в проекте закона.

Кстати, речь не только о ветеранах СВО, право на льготу имеют ветераны (а скоро ее получат и их семьи, в случае смерти) военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии.

Когда закон будет принят, члены семей ветеранов смогут воспользоваться льготой по уплате транспортного налога на две категории авто:

легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт);

легковой автомобиль с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт).

Но спишут не весь налог, а только ту сумму, которая начисляется на 100 л.с. (73,55 кВт). За остальные "лошади" нужно будет платить. Формально новые правила для льготников вступят в силу с 1 января 2025 года, однако будут действовать при уплате налога за 2024 год.

Как ранее сообщал amic.ru, в начале октября 2024 года в закон о транспортном налоге внесли изменения. Если раньше для льготников действовала "нулевая" ставка на авто до 100 л.с., то теперь она распространяется и на авто до 200 л.с. с вычетом 100 л.с. Проще говоря, раньше льготники вообще не платили, теперь будут платить меньше, чем все остальные. Но за счет расширения условий право на льготу получило большее количество людей. Так, по данным властей, за 2023 год льготой воспользовались чуть более шести тысяч ветеранов боевых действий за авто до 100 л.с. После расширения категории транспортных средств льгота станет доступна примерно для 12,2 тысячи ветеранов.

По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, после принятия поправок в октябре депутатам поступали обращения от родственников ветеранов боевых действий.

"Дополнительно проработали вопрос с правительством региона, удалось оперативно дополнить закон. Уверен, что депутаты поддержат поправки. Это позволит расширить льготы и поддержать семьи ветеранов боевых действий", – сказал заместитель председателя.

О необходимости расширить список льготников за счет семей ранее говорил и депутат АКЗС от "Справедливой России" Александр Молотов.