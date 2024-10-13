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Дорожники разбираются с последствиями снегопада в Барнауле

Днем на улицах будут работать почти 70 единиц техники

13 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Очистка дорог / Фото: pxhere.com/ru/photo/245
Очистка дорог / Фото: pxhere.com/ru/photo/245

В Барнауле специалисты продолжают устранять последствия снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за ухудшения погодных условий "Автодорстрой" перешел на усиленный режим работы. Сформировали дополнительные бригады и вывели еще больше техники и рабочих.

Ночью на дорогах было задействовано 43 единицы техники. Сотрудники чистили улицы, посыпали их песко-соляной смесью.

Днем на дорогах и тротуарах будет работать 68 единиц техники и 98 человек.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает круглосуточно. Для связи с ней можно использовать номер телефона 504-360.

Барнаул Погода Дороги

Комментарии 2

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Гость

21:01:44 13-10-2024

Проехал 12.10.2024 с 16:00 до 17:00 участки улиц Власихинская, Попова, Павловский. Дороги не чищенные, уборочная техника не встретилась. Как раз в это время необходимо было вывести на уборку всю технику до ночного замерзания. Тротуары вообще никто не чистил в надежде, что само рассосется.

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Жора

21:35:45 13-10-2024

Да знаем мы , как работают дорожники в Барнауле. Каждый год одно и тоже.

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