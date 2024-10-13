Дорожники разбираются с последствиями снегопада в Барнауле

Днем на улицах будут работать почти 70 единиц техники

13 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Очистка дорог / Фото: pxhere.com/ru/photo/245

В Барнауле специалисты продолжают устранять последствия снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за ухудшения погодных условий "Автодорстрой" перешел на усиленный режим работы. Сформировали дополнительные бригады и вывели еще больше техники и рабочих.

Ночью на дорогах было задействовано 43 единицы техники. Сотрудники чистили улицы, посыпали их песко-соляной смесью.

Днем на дорогах и тротуарах будет работать 68 единиц техники и 98 человек.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает круглосуточно. Для связи с ней можно использовать номер телефона 504-360.