Дорожники разбираются с последствиями снегопада в Барнауле
Днем на улицах будут работать почти 70 единиц техники
13 октября 2024, 09:50, ИА Амител
Очистка дорог / Фото: pxhere.com/ru/photo/245
В Барнауле специалисты продолжают устранять последствия снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за ухудшения погодных условий "Автодорстрой" перешел на усиленный режим работы. Сформировали дополнительные бригады и вывели еще больше техники и рабочих.
Ночью на дорогах было задействовано 43 единицы техники. Сотрудники чистили улицы, посыпали их песко-соляной смесью.
Днем на дорогах и тротуарах будет работать 68 единиц техники и 98 человек.
Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает круглосуточно. Для связи с ней можно использовать номер телефона 504-360.
21:01:44 13-10-2024
Проехал 12.10.2024 с 16:00 до 17:00 участки улиц Власихинская, Попова, Павловский. Дороги не чищенные, уборочная техника не встретилась. Как раз в это время необходимо было вывести на уборку всю технику до ночного замерзания. Тротуары вообще никто не чистил в надежде, что само рассосется.
21:35:45 13-10-2024
Да знаем мы , как работают дорожники в Барнауле. Каждый год одно и тоже.