Тропу здоровья обустраивают в Барнауле на пустыре за ТРЦ "Европа"

Маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы проложить лыжню

08 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: vk.com/park300letbarnaul

Территорию за ТРЦ "Европа" начали облагораживать. Как сообщает "Толк", там собираются проложить тропу здоровья протяженностью 1200 метров: маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы проложить лыжню.

Согласованием маршрута с мэрией Барнаула занимается инициативная группа "Создаем парк на месте пустыря за "Европой". Ее глава Алексей Корчагин отметил, что заниматься на тропе здоровья смогут лыжники из близлежащих домов и школьники из ближайших школ.

"Место прекрасно подойдет для проведения соревнований и других интересных спортивных мероприятий", – пояснил он.

Пустырь за ТЦ

Основа под маршрут была заложена в минувшие выходные и увидеть ее очертания можно с наиболее высокого склона. Корчагин подчеркнул, что это лишь первый шаг по ее созданию и сама тропа может пока выглядеть непрезентабельно. Разработкой трассы с учетом ландшафта занимался архитектор Андрей Атаджанов, а консультировали инициативную группу опытные лыжники.

Трасса длиной около 1200 метров состоит из пологих спусков и подъемов, спокойных участков и петель для более интересной езды. В будущем, с наступлением тепла, трассу планируют отсыпать, чтобы обеспечить комфортную прогулочную зону.

"На пересечениях с пешеходной зоной, как и на остальном пути, планируется установить информационные таблички. Люди должны видеть, что здесь официально проходит лыжная трасса, которую нельзя ломать. Особенно это касается недобросовестных горожан, которые превратили территорию зеленой зоны в могильник для мусора и грязного снега", – отметил Атаджанов.Для удобства маршрут выровняли, а местами прочистили от мусора. Технику предоставил местный бизнес. В прокладке лыжни поможет спортивный клуб Yolochka. Ее руководитель Иван Крюков считает, что тропа станет идеальным местом для спортивной активности жителей Индустриального района.