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Тропу здоровья обустраивают в Барнауле на пустыре за ТРЦ "Европа"

Маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы проложить лыжню

08 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: vk.com/park300letbarnaul
Фото: vk.com/park300letbarnaul

Территорию за ТРЦ "Европа" начали облагораживать. Как сообщает "Толк", там собираются проложить тропу здоровья протяженностью 1200 метров: маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы проложить лыжню.

Согласованием маршрута с мэрией Барнаула занимается инициативная группа "Создаем парк на месте пустыря за "Европой". Ее глава Алексей Корчагин отметил, что заниматься на тропе здоровья смогут лыжники из близлежащих домов и школьники из ближайших школ.

"Место прекрасно подойдет для проведения соревнований и других интересных спортивных мероприятий", – пояснил он.

Пустырь за ТЦ

Основа под маршрут была заложена в минувшие выходные и увидеть ее очертания можно с наиболее высокого склона. Корчагин подчеркнул, что это лишь первый шаг по ее созданию и сама тропа может пока выглядеть непрезентабельно. Разработкой трассы с учетом ландшафта занимался архитектор Андрей Атаджанов, а консультировали инициативную группу опытные лыжники.

Трасса длиной около 1200 метров состоит из пологих спусков и подъемов, спокойных участков и петель для более интересной езды. В будущем, с наступлением тепла, трассу планируют отсыпать, чтобы обеспечить комфортную прогулочную зону.

"На пересечениях с пешеходной зоной, как и на остальном пути, планируется установить информационные таблички. Люди должны видеть, что здесь официально проходит лыжная трасса, которую нельзя ломать. Особенно это касается недобросовестных горожан, которые превратили территорию зеленой зоны в могильник для мусора и грязного снега", – отметил Атаджанов.Для удобства маршрут выровняли, а местами прочистили от мусора. Технику предоставил местный бизнес. В прокладке лыжни поможет спортивный клуб Yolochka. Ее руководитель Иван Крюков считает, что тропа станет идеальным местом для спортивной активности жителей Индустриального района.

Барнаул Благоустройство Активисты парк 300-летия Барнаула

Комментарии 9

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Гость

14:25:22 08-11-2023

Хорошая новость

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Гость

14:26:28 08-11-2023

1200 метров просто пешком пройти можно за 12-15-20 минут. Лыжи катят много быстрее. Куда ж там катать? Зато бравурных отчётов будет намного больше и не один год.

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Гость

14:36:05 08-11-2023

Очередное место сборов для всяких маньяков. или что, там на живца ловить будут?

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Гость

15:46:27 08-11-2023

А вот что бы придумать как использовать овраг для интересных соревнований?

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Маша

16:28:53 08-11-2023

А нельзя было сделать горки для санок или ледянок?

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Гость

19:09:04 08-11-2023

Маша (16:28:53 08-11-2023) А нельзя было сделать горки для санок или ледянок?... Наверное можно, но за такую горку нужно нести серьёзную ответственность

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Гость

19:06:28 09-11-2023

Гость (19:09:04 08-11-2023) Наверное можно, но за такую горку нужно нести серьёзную отве... Пока не было "парка" там и были горки, а теперь понесли ответственность, кататься никак

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Гость

16:58:26 08-11-2023

Все испоганят собачники

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Мимонепроходящий

19:46:57 08-11-2023

Чем больше таких объектов - тем лучше для горожан. Но на фото, почему-то, пустырь с помойкой, а не тропа здоровья.

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