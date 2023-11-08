Тропу здоровья обустраивают в Барнауле на пустыре за ТРЦ "Европа"
Маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы проложить лыжню
08 ноября 2023, 13:41, ИА Амител
Территорию за ТРЦ "Европа" начали облагораживать. Как сообщает "Толк", там собираются проложить тропу здоровья протяженностью 1200 метров: маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы проложить лыжню.
Согласованием маршрута с мэрией Барнаула занимается инициативная группа "Создаем парк на месте пустыря за "Европой". Ее глава Алексей Корчагин отметил, что заниматься на тропе здоровья смогут лыжники из близлежащих домов и школьники из ближайших школ.
"Место прекрасно подойдет для проведения соревнований и других интересных спортивных мероприятий", – пояснил он.
Основа под маршрут была заложена в минувшие выходные и увидеть ее очертания можно с наиболее высокого склона. Корчагин подчеркнул, что это лишь первый шаг по ее созданию и сама тропа может пока выглядеть непрезентабельно. Разработкой трассы с учетом ландшафта занимался архитектор Андрей Атаджанов, а консультировали инициативную группу опытные лыжники.
Трасса длиной около 1200 метров состоит из пологих спусков и подъемов, спокойных участков и петель для более интересной езды. В будущем, с наступлением тепла, трассу планируют отсыпать, чтобы обеспечить комфортную прогулочную зону.
"На пересечениях с пешеходной зоной, как и на остальном пути, планируется установить информационные таблички. Люди должны видеть, что здесь официально проходит лыжная трасса, которую нельзя ломать. Особенно это касается недобросовестных горожан, которые превратили территорию зеленой зоны в могильник для мусора и грязного снега", – отметил Атаджанов.Для удобства маршрут выровняли, а местами прочистили от мусора. Технику предоставил местный бизнес. В прокладке лыжни поможет спортивный клуб Yolochka. Ее руководитель Иван Крюков считает, что тропа станет идеальным местом для спортивной активности жителей Индустриального района.
14:25:22 08-11-2023
Хорошая новость
14:26:28 08-11-2023
1200 метров просто пешком пройти можно за 12-15-20 минут. Лыжи катят много быстрее. Куда ж там катать? Зато бравурных отчётов будет намного больше и не один год.
14:36:05 08-11-2023
Очередное место сборов для всяких маньяков. или что, там на живца ловить будут?
15:46:27 08-11-2023
А вот что бы придумать как использовать овраг для интересных соревнований?
16:28:53 08-11-2023
А нельзя было сделать горки для санок или ледянок?
19:09:04 08-11-2023
Маша (16:28:53 08-11-2023) А нельзя было сделать горки для санок или ледянок?... Наверное можно, но за такую горку нужно нести серьёзную ответственность
19:06:28 09-11-2023
Гость (19:09:04 08-11-2023) Наверное можно, но за такую горку нужно нести серьёзную отве... Пока не было "парка" там и были горки, а теперь понесли ответственность, кататься никак
16:58:26 08-11-2023
Все испоганят собачники
19:46:57 08-11-2023
Чем больше таких объектов - тем лучше для горожан. Но на фото, почему-то, пустырь с помойкой, а не тропа здоровья.