Дорожники в Барнауле приводят улицы в порядок

С обочин убирают грязь, косят траву

17 июля 2024, 20:00, ИА Амител

Дорожники за уборкой / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

МБУ "Автодорстрой" продолжает наводить порядок на улицах Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

17 июля обочины очищали на проспекте Строителей, Павловском тракте, ул. Чкалова, ул. Профсоюзов, ул. Малахова и на других участках. С начала сезона с улиц вывезли 12 468 тонн грунтового наноса и смета.

Траву 17 июля косили в поселке Центральном на ул. Мира, в поселке Бельмесево на ул. Молодежной, на пр. Калинина, на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, в парке "Лабиринт", на бульваре Медиков, на ул. Антона Петрова.

В дневную смену убирают улицы 97 дорожных рабочих и 50 единиц техники.