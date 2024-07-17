Дорожники в Барнауле приводят улицы в порядок
С обочин убирают грязь, косят траву
17 июля 2024, 20:00, ИА Амител
Дорожники за уборкой / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
МБУ "Автодорстрой" продолжает наводить порядок на улицах Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
17 июля обочины очищали на проспекте Строителей, Павловском тракте, ул. Чкалова, ул. Профсоюзов, ул. Малахова и на других участках. С начала сезона с улиц вывезли 12 468 тонн грунтового наноса и смета.
Траву 17 июля косили в поселке Центральном на ул. Мира, в поселке Бельмесево на ул. Молодежной, на пр. Калинина, на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, в парке "Лабиринт", на бульваре Медиков, на ул. Антона Петрова.
В дневную смену убирают улицы 97 дорожных рабочих и 50 единиц техники.
20:57:56 17-07-2024
Перегородили пешеходник. Нельзя было кучу то подальше сделать. Что бы пешеходный переход и перекресток не перегораживать. Вечно поставят свой трактор поперек дороги не пройти не проехать.
21:19:50 17-07-2024
Да я не знаю. Зачем вообще такие фото делать? Нормально то сделайте показуху на показ. Они даже показуху сделать не могут. Как будто они одни в городе умные...
09:16:23 18-07-2024
Квадрат Ядринцева-Песчаная-Социалистический-Папанинцев почистите
09:40:25 18-07-2024
как-то долго они убирают песок с дорог. Кучи 3 месяца лежали, ветер их раздувал, а сейчас остатки решили убрать.