Дорожники ворошат и вывозят снег с улиц Барнаула после дождя
"Автодорстрой" во всех районах города сформировал дежурные бригады
18 марта 2025, 15:31, ИА Амител
В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" проводят мероприятия по предотвращению подтоплений, сообщили в мэрии.
18 марта в городе прошел дождь, а также установилась положительная температура воздуха, из-за чего на улицах стоят лужи и слякоть.
В связи с этим в дневную смену на улицах работает 119 дорожных рабочих и 74 единицы техники. Также во всех районах учреждение сформировало шесть дежурных бригад на случай подтоплений.
Что именно делают дорожники?
Специалисты очищают тротуары на Матросова, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Панфиловцев, Попова, Антона Петрова, Сергея Семенова и Советской.
Также ворошат снег на Советской Армии, Северо-Западной, Калинина, Строителей, Павловском и Змеиногорском трактах и на других участках.
Помимо этого, очищают улицы в частном секторе: в поселках Землянуха, Казенная Заимка, а также на улицах Горской и Туриногорской.
Снег вывозят с Кавалерийской, Гущина, ул. Сухой Лог и с проспекта Ленина.
15:41:41 18-03-2025
по автотранспортной негде ходить от хлебозавода до ул бабуркиной
16:24:45 18-03-2025
эти ворошители всю зиму снег не вывозили, а только складывали в кучи
16:33:57 18-03-2025
А не пробовали сотрудники "Автодорстроя" вывозить снег с дворов который усердно распихивали с "красных линий" всю зиму, мож и подтоплений не случится.
16:57:54 18-03-2025
А тротуары на матросова в каком городе чистят то?