Дорожники ворошат и вывозят снег с улиц Барнаула после дождя

"Автодорстрой" во всех районах города сформировал дежурные бригады

18 марта 2025, 15:31, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" проводят мероприятия по предотвращению подтоплений, сообщили в мэрии.

18 марта в городе прошел дождь, а также установилась положительная температура воздуха, из-за чего на улицах стоят лужи и слякоть.

В связи с этим в дневную смену на улицах работает 119 дорожных рабочих и 74 единицы техники. Также во всех районах учреждение сформировало шесть дежурных бригад на случай подтоплений.

Что именно делают дорожники?

Специалисты очищают тротуары на Матросова, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Панфиловцев, Попова, Антона Петрова, Сергея Семенова и Советской.

Также ворошат снег на Советской Армии, Северо-Западной, Калинина, Строителей, Павловском и Змеиногорском трактах и на других участках.

Помимо этого, очищают улицы в частном секторе: в поселках Землянуха, Казенная Заимка, а также на улицах Горской и Туриногорской.

Снег вывозят с Кавалерийской, Гущина, ул. Сухой Лог и с проспекта Ленина.