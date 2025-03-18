Лужи и слякоть. Барнаул "растекся" после первого весеннего дождя
На этой неделе ожидается резкое потепление, а это значит, что луж на улицах города будет еще больше
18 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Жителей Барнаула во вторник утром, 18 марта, порадовал первый весенний дождь. Впрочем, не все оценили такую романтику, менее впечатлительными оказались те, кто вышел на улицы города. Приходится обходить лужи, выбирать места, где поменьше грязи, и уворачиваться от брызг из-под колес автомобилей.
"Очень скользко, во дворах много луж, которые тяжело обойти. Самая сложная задача – это не быть облитым мимо проезжающей машиной. Везде слякоть, даже не знаешь, как дойти так, чтобы штаны не были в грязи. Но приятно, что становится теплее", – отметила корреспондент amic.ru.
Напомним, в Барнауле на этой неделе ожидается резкое потепление, в течение трех дней будет около +10 градусов. А это значит, что луж на улицах города будет еще больше.
14:08:02 18-03-2025
А вы как хотели? Спать легли - снег, проснулись - чистый асфальт? А как же утонуть по щиколотку в луже, подскользнуться и упасть в лужу? В конце концов, а как же вляпаться в то что вчера ел Шарик? Весна, уважаемые. Весна...
15:59:42 18-03-2025
Гость (14:08:02 18-03-2025) А вы как хотели? Спать легли - снег, проснулись - чистый асфальт?... Вот именно так и хотели! А еще чёб теже утром деревья уже в цвет и травка зеленая!)))))
21:47:44 18-03-2025
город не убран и не готов к весне, дворники не работают
23:45:39 18-03-2025
Вообще ужасно, сегодня шла чуть ли на четвереньках. Это неубранный нашими службами снег превратился в колдобины льда.