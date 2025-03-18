Лужи и слякоть. Барнаул "растекся" после первого весеннего дождя

На этой неделе ожидается резкое потепление, а это значит, что луж на улицах города будет еще больше

18 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Весенний дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Жителей Барнаула во вторник утром, 18 марта, порадовал первый весенний дождь. Впрочем, не все оценили такую романтику, менее впечатлительными оказались те, кто вышел на улицы города. Приходится обходить лужи, выбирать места, где поменьше грязи, и уворачиваться от брызг из-под колес автомобилей.

"Очень скользко, во дворах много луж, которые тяжело обойти. Самая сложная задача – это не быть облитым мимо проезжающей машиной. Везде слякоть, даже не знаешь, как дойти так, чтобы штаны не были в грязи. Но приятно, что становится теплее", – отметила корреспондент amic.ru.

Напомним, в Барнауле на этой неделе ожидается резкое потепление, в течение трех дней будет около +10 градусов. А это значит, что луж на улицах города будет еще больше.