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Дорожники закатали в асфальт ливневку в Барнауле

Теперь вода после дождей не уходит с этого участка

06 августа 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле дорожники во время ремонта дорожного полотна закатали в асфальт ливневку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, решетку забили асфальтом на улице 65 лет Победы. Теперь на этом участке после дождей вода не уходит и подтапливает проезжую часть. 

Из-за того что вода стекает по дороге, также затопленными оказываются ближайшие дворы.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

09:51:53 07-08-2023

Что за халатность???? как возможно ?????? Ведь и комиссия приемочная была! Бардак!

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Гость

14:24:51 07-08-2023

Вакханалия безответственная!!!!

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