Когда в Барнауле ради новой развязки снесут культовое кафе "У Григорича"
Дорожный объект обещают достроить до конца 2024 года
06 августа 2023, 06:45, Вячеслав Кондаков
Знаменитое барнаульское кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте снесут не раньше ноября-декабря 2023 года. Об этом amic.ru рассказал представитель подрядной организации ООО "Региональная строительная компания" Сергей Никитин.
Изначально планировалось, что заведение общепита снесут в мае. Однако график работ изменился и строителям не мешает здание. Шашлычная "У Григорича" уже давно переехала в новый комплекс и занимает участок 1,9 га. Площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров.
На месте будущего кафе появится одна из опор развязки. Сейчас строители приступили к сносу деревьев, которые мешают расширению шоссе Ленточный бор. Также на объекте выполнены работы по бетонированию 63 свай из 94, насадки на второй опоре железобетонного путепровода и двух средних частей опор, изготавливаемых из армированного бетона. Кроме того, строители сейчас перекладывают канализацию, газопровод, сеть связи. Это работы планируют завершить осенью.
Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Ее стоимость – 2,9 миллиарда рублей.
08:12:33 06-08-2023
Куль чего ? Армянского общепита ?
08:18:36 06-08-2023
все ничего , дорога нужна , но вот снос деревьев- весь лес уже повырезали, и продолжают, как будто нет обходных путей чтобы лес не вырубать
08:53:57 06-08-2023
Чудесная заметка. Сначала пишут, что шашлычная никому не мешает. Потом - что она тем не менее переехала: "Шашлычная "У Григорича" уже давно переехала в новый комплекс". Потом "на месте будущего кафе появится одна из опор развязки" - то есть, шашлычная на старом месте не мешает, а на новом будет мешать??
10:24:26 06-08-2023
Чем кафе У Григорича культовое? Там культ какой то сложился? Там секта какая то появилась?
16:48:09 06-08-2023
Кафе может быть культовым?
22:39:57 06-08-2023
Как (16:48:09 06-08-2023) Кафе может быть культовым?... Смотря какое, но совершенно точно, что не это. Ничего хорошего в этом кафе в придорожной пыли никогда не было. Скорее - злачное место!
23:21:06 06-08-2023
Кто-то много получил... поэтому в мае не снесли... ноябрь-декабрь перейдёт в неопределённое время 1924 года... Коррупция и мафия непобедимы!...
23:50:13 06-08-2023
Культовое звучит громко как и само кафе. Которое кроме как дальнобою и сельским жителям застрявшим в 90х тых не нужно. По факту сервис не очень, общение с клиентами дно, кафе ужал 00 вых. По этому за то чтобы снести и не переносить.
11:06:38 07-08-2023
Гость (23:50:13 06-08-2023) Культовое звучит громко как и само кафе. Которое кроме как д... Согласен, кафе достаточно убогое, шашлыки тоже там посредственные. Нет смысла в нем вообще, не будет - так еще и лучше.
16:43:19 07-08-2023
Гость (11:06:38 07-08-2023) Согласен, кафе достаточно убогое, шашлыки тоже там посредств... а какой там туалет!!! за 3 версты мочой несет
16:39:56 07-08-2023
Гость (23:21:06 06-08-2023) Кто-то много получил... поэтому в мае не снесли... ноябрь-де... методичку смените, палитесь
21:04:59 07-08-2023
Дурачки в комментариях... У Григорича лучший шашлык в Барнауле!
00:30:10 08-08-2023
Глеб (21:04:59 07-08-2023) Дурачки в комментариях... У Григорича лучший шашлык в Барнау... Хуже просто не найти