Когда в Барнауле ради новой развязки снесут культовое кафе "У Григорича"

Дорожный объект обещают достроить до конца 2024 года

06 августа 2023, 06:45, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Знаменитое барнаульское кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте снесут не раньше ноября-декабря 2023 года. Об этом amic.ru рассказал представитель подрядной организации ООО "Региональная строительная компания" Сергей Никитин.

Изначально планировалось, что заведение общепита снесут в мае. Однако график работ изменился и строителям не мешает здание. Шашлычная "У Григорича" уже давно переехала в новый комплекс и занимает участок 1,9 га. Площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров.

На месте будущего кафе появится одна из опор развязки. Сейчас строители приступили к сносу деревьев, которые мешают расширению шоссе Ленточный бор. Также на объекте выполнены работы по бетонированию 63 свай из 94, насадки на второй опоре железобетонного путепровода и двух средних частей опор, изготавливаемых из армированного бетона. Кроме того, строители сейчас перекладывают канализацию, газопровод, сеть связи. Это работы планируют завершить осенью.

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Ее стоимость – 2,9 миллиарда рублей.