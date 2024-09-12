Дорожники закончили ремонт трех участков одной из самых длинных трасс Алтайского края
На работы выделили 300 млн рублей
12 сентября 2024, 16:40, ИА Амител
Дорожные работы на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан завершены. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края в Telegram-канале, подрядчик "Северо-Западное ДСУ" закончил ремонт сразу трех участков дороги общей протяженностью 14 км.
Так, в Панкрушихинском районе специалисты отремонтировали дорогу с 64-го по 68-й километр и с 81-го по 87-й километр. В Хабарском районе восстановлено дорожное покрытие с 87-го по 91-й километр. Рабочие фрезеровали старый асфальт, обустроили основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя дорожной одежды, укрепили обочины и нанесли разметку. Всего на ремонт выделили более 300 млн рублей.
Как отметил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, над восстановлением трассы поэтапно работают с 2017 года – за это время удалось отремонтировать 170 км дороги из 276 км.
"Дальнейший план предусматривает поэтапное восстановление всей магистрали, что позволит повысить безопасность и качество автомобильного сообщения на опорной сети дорог региона", – сказал он.
Трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан играет важную роль в развитии туризма. Она ведет к курортному городу Яровое и в летний сезон поток автомобилей на этой дороге значительно увеличивается.
Всего в 2024 году дорожные работы ведутся более чем на 200 объектах региона. В нормативное состояние приведут 420 км региональных дорог, на что выделили 17,6 млрд рублей.
17:12:18 12-09-2024
Ну, теперь ждём видеокамеры.
23:19:17 12-09-2024
Специально перечитал все виды прерывистых линий. Но вот прерывистой линией с крапинкойтак и не нашел. Нетнуладно вы показуху сфотать не можете. Вы хотя бы в Фотошопе сделайте. Людям же показываете. Надо начинать с того что сначала делать научится просто показуху хотя бы. И что вроде ещё не конец сентября. Что никаких замечаний? Акт приема сдачи в какой сауне подписывали))))