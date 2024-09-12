Дорожники закончили ремонт трех участков одной из самых длинных трасс Алтайского края

На работы выделили 300 млн рублей

12 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Отремонтированная дорога / Фото: T.me/mintrans22

Дорожные работы на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан завершены. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края в Telegram-канале, подрядчик "Северо-Западное ДСУ" закончил ремонт сразу трех участков дороги общей протяженностью 14 км.

Так, в Панкрушихинском районе специалисты отремонтировали дорогу с 64-го по 68-й километр и с 81-го по 87-й километр. В Хабарском районе восстановлено дорожное покрытие с 87-го по 91-й километр. Рабочие фрезеровали старый асфальт, обустроили основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя дорожной одежды, укрепили обочины и нанесли разметку. Всего на ремонт выделили более 300 млн рублей.

Как отметил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, над восстановлением трассы поэтапно работают с 2017 года – за это время удалось отремонтировать 170 км дороги из 276 км.

"Дальнейший план предусматривает поэтапное восстановление всей магистрали, что позволит повысить безопасность и качество автомобильного сообщения на опорной сети дорог региона", – сказал он.

Трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан играет важную роль в развитии туризма. Она ведет к курортному городу Яровое и в летний сезон поток автомобилей на этой дороге значительно увеличивается.

Всего в 2024 году дорожные работы ведутся более чем на 200 объектах региона. В нормативное состояние приведут 420 км региональных дорог, на что выделили 17,6 млрд рублей.