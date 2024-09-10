В Алтайском крае открыли проезд по мосту через реку Мостовую после ремонта

На работы выделяли почти 50 млн рублей из бюджета региона

10 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Мост через реку Мостовую / Фото: Минтранс Алтайского края

В Заринском районе Алтайского края после ремонта открыли проезд по мосту через реку Мостовую, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы проводили в рамках реконструкции трассы Заринск – Смазнево – Голуха – цементный завод. Старый мост был в аварийном состоянии, а примыкающая к нему дорога с щебеночным покрытием – деформирована.

На работы выделяли почти 50 млн рублей из краевого бюджета.

На мосту уже уложили дорожное покрытие и смонтировали барьерное ограждение. Также завершают реконструкцию примыкающего участка дороги.

Протяженность отремонтированного объекта – более 200 метров.