В Алтайском крае открыли проезд по мосту через реку Мостовую после ремонта
На работы выделяли почти 50 млн рублей из бюджета региона
10 сентября 2024, 12:15, ИА Амител
Мост через реку Мостовую / Фото: Минтранс Алтайского края
В Заринском районе Алтайского края после ремонта открыли проезд по мосту через реку Мостовую, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы проводили в рамках реконструкции трассы Заринск – Смазнево – Голуха – цементный завод. Старый мост был в аварийном состоянии, а примыкающая к нему дорога с щебеночным покрытием – деформирована.
На работы выделяли почти 50 млн рублей из краевого бюджета.
На мосту уже уложили дорожное покрытие и смонтировали барьерное ограждение. Также завершают реконструкцию примыкающего участка дороги.
Протяженность отремонтированного объекта – более 200 метров.
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