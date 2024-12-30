Стало известно, как дорожные службы Барнаула будут работать в новогодние праздники

С 1 по 8 января работа будет идти в обычном режиме, а при изменении погодных условий – в круглосуточном

30 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" будут работать в обычном режиме на протяжении всех праздничных дней. Об этом сообщили в мэрии.

В городской администрации отметили, что при изменении погодных условий дорожные службы будут работать круглосуточно. Координировать работу и принимать оперативные решения будут специально назначенные дежурные из числа инженерно-технических работников.

"С 31 декабря по 8 января предусмотрены очистка улично-дорожной сети города, обработка противогололедными реагентами, уборка и вывоз снега по графику", – рассказали в мэрии о планах работы дорожных служб на праздники.

В очистке и обработке улиц задействуют от 64 до 120 единиц техники в смену, а также порядка 114 дорожных рабочих и грузчиков.

При сильных снегопадах и метелях дорожная служба обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники.