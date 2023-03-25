Дорожные службы Барнаула подготовились к потеплению на выходных

Мэр Вячеслав Франк поручил оперативно устранять подтопления

25 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Дорожные службы Барнаула готовы к потеплению на выходных. Об этом стало известно 25 марта по итогам рабочего совещания мэра Вячеслава Франка с главами администраций районов, представителями дорожного комитета и подведомственных организаций.

Как отмечают в мэрии, в связи с повышением дневной температуры 25 марта во второй половине дня ожидается активное таяние снега.

"Дорожная служба готова к работе в условиях потепления. Для недопущения подтоплений в рабочее состояние приведены все 1390 ливневых канализаций, находящихся на контроле у МБУ "Автодорстрой", они очищены от грязи, мусора и ила, которые скопились за зиму. Для оперативного реагирования в случае возникновения подтоплений и ликвидации последствий организовано дежурство круглосуточных бригад", – говорится в сообщении.

Барнаульский градоначальник поручил участникам совещания продолжать противогололёдную посыпку тротуаров, держать на особом контроле участки вблизи магазинов и торговых центров, следить за уборкой дворов и кровель, не допускать образования гололёда и оперативно устранять подтопления. Кроме того, Вячеслав Франк поручил и дальше проводить акцию "Чистый четверг", в рамках которой еженедельно убирают вытаявший мусор и ворошат снег.