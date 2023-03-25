Главный алтайский спасатель рассказал, чего ждать от первой волны паводка

По словам Александра Макарова, активная фаза половодья начнётся уже в ближайшее время

25 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Большие реки Алтайского края начнут вскрываться после 26 марта. Об этом в программе "Переговорка" на amic.ru рассказал начальник алтайского ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. По его словам, после этого можно будет считать, что первая волна паводка перешла в активную фазу. Макаров поделился прогнозом, чего именно ждать от весеннего половодья на Алтае и к чему готовиться жителям.

Раньше срока

Обычно реки на Алтае вскрываются чуть позже, отметил Макаров. По его словам, чаще всего это происходит в первой декаде апреля. Но в этот раз ожидаемый срок – после 26 марта.

Ну а пока всё спокойно, отметил глава регионального МЧС.

"Сейчас всё нормально. На реках Алтайского края обстановка абсолютно спокойная. Уровень воды ниже критического", – пояснил Макаров.

По данным на 24 марта, в регионе остаётся подтоплен один низководный мост: в селе Безголосово Алейского района. Макаров подчеркнул, что на транспортную доступность это не повлияло: рядом есть альтернативная дорога.

Какой будет первая волна паводка на Алтае?

Это зависит от запаса снега и воды в нём, количества льда на реках и степени промерзания почвы. По словам Макарова, в этом году все эти показатели остаются в пределах средней многолетней нормы.

"Каких-то больших опасений ситуация у нас не вызывает. Конечно, есть небольшие отклонения по отдельным районам. Например, в Барнауле и Заринске чуть больше воды в снеге. Но это не критично", – пояснил Макаров.

Он добавил, что в период начала паводка синоптики прогнозируют "метеокачели" – положительные температуры днём и отрицательные – ночью. Такой погодный ритм позволит пройти паводок благополучно, считает Макаров.

"Сейчас прогноз такой, что развитие паводка на Алтае будет спокойным", – заключил генерал.

При этом он добавил, что спасатели всё равно готовятся к наихудшему сценарию, чтобы последствия стихии были минимальными. Для этого сотрудники МЧС пилят и чернят лёд, а также проводят на отдельных участках рек взрывные работы.

Всего в первую волну паводка риску подтопления на Алтае подвержены 93 населённых пункта в 30 районах.

Александр Макаров рассказал о предстоящем паводке в программе "Переговорка". Увидеть её вы сможете 30 марта на amic.ru.