Дорожные службы подготовились к непогоде, которая надвигается на Барнаул
В случае обвала деревьев на проезжую часть и тротуары, дорожные бригады будут сдвигать их на обочину для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов
02 июля 2024, 23:26, ИА Амител
МБУ "Автодорстрой" готово к работе в период непогоды, которая ожидается в Барнауле с ночи 2 июля по 4 июля включительно. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Так, МБУ сформировало шесть дежурных бригад во всех районах города для оперативного реагирования. При необходимости они будут очищать ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. Данный вид работ необходим для увеличения пропускной способности ливнеприемной системы.
В случае обвала деревьев на проезжую часть и тротуары, дорожные бригады будут сдвигать их на обочину для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов.
Жителям города напомнили, что центральная диспетчерская "Автодорстроя" работает в круглосуточном режиме по телефону 504-360.
Также можно обращаться в диспетчерские службы дорожного-эксплуатационных участков по районам города:
- диспетчерская ДЭУ городского округа – 504-388;
- диспетчерская ДЭУ Ленинского района – 506-193;
- диспетчерская ДЭУ Октябрьского района – 503-497;
- диспетчерская ДЭУ Индустриального района – 502-324;
- диспетчерская ДЭУ Железнодорожного района – 506-046;
- диспетчерская ДЭУ Центрального района – 506-189.
06:20:45 03-07-2024
Ото но как, ну надо же что делается то.
07:45:57 03-07-2024
Погода отличная, тепло, солнышко светит!