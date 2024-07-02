Дорожные службы подготовились к непогоде, которая надвигается на Барнаул

В случае обвала деревьев на проезжую часть и тротуары, дорожные бригады будут сдвигать их на обочину для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов

02 июля 2024, 23:26, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

МБУ "Автодорстрой" готово к работе в период непогоды, которая ожидается в Барнауле с ночи 2 июля по 4 июля включительно. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Так, МБУ сформировало шесть дежурных бригад во всех районах города для оперативного реагирования. При необходимости они будут очищать ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. Данный вид работ необходим для увеличения пропускной способности ливнеприемной системы.

В случае обвала деревьев на проезжую часть и тротуары, дорожные бригады будут сдвигать их на обочину для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов.

Жителям города напомнили, что центральная диспетчерская "Автодорстроя" работает в круглосуточном режиме по телефону 504-360.

Также можно обращаться в диспетчерские службы дорожного-эксплуатационных участков по районам города: