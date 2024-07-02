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Дорожные службы подготовились к непогоде, которая надвигается на Барнаул

В случае обвала деревьев на проезжую часть и тротуары, дорожные бригады будут сдвигать их на обочину для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов

02 июля 2024, 23:26, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com
Молния / Источник фото: unsplash.com

МБУ "Автодорстрой" готово к работе в период непогоды, которая ожидается в Барнауле с ночи 2 июля по 4 июля включительно. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Так, МБУ сформировало шесть дежурных бригад во всех районах города для оперативного реагирования. При необходимости они будут очищать ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. Данный вид работ необходим для увеличения пропускной способности ливнеприемной системы.

В случае обвала деревьев на проезжую часть и тротуары, дорожные бригады будут сдвигать их на обочину для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов.  

Жителям города напомнили, что центральная диспетчерская "Автодорстроя" работает в круглосуточном режиме по телефону 504-360.

Также можно обращаться в диспетчерские службы дорожного-эксплуатационных участков по районам города:

  • диспетчерская ДЭУ городского округа – 504-388;
  • диспетчерская ДЭУ Ленинского района – 506-193;
  • диспетчерская ДЭУ Октябрьского района – 503-497;
  • диспетчерская ДЭУ Индустриального района – 502-324;
  • диспетчерская ДЭУ Железнодорожного района – 506-046;
  • диспетчерская ДЭУ Центрального района – 506-189.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

06:20:45 03-07-2024

Ото но как, ну надо же что делается то.

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Сергей

07:45:57 03-07-2024

Погода отличная, тепло, солнышко светит!

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