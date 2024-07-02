Погода резко ухудшится в Алтайском крае в ближайшее время

В МЧС напомнили правила безопасности в непогоду

02 июля 2024, 15:02, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в конце дня 2 июля, а также сутки 3-го и ночью 4-го, предупредили в МЧС региона.

"Ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 15-20 м/с", – рассказали спасатели.

Спасатели напомнили, что по возможности следует переждать грозу в капитальном строении, а если непогода застала в дороге – припарковаться на обочине, так как в дождь риск аварий возрастает. Окна и балконы в доме лучше закрыть, а на улице нужно избегать рекламных щитов и ЛЭП.

В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.