"Дорожный" комитет мэрии Барнаула разделят на два самостоятельных подразделения
Вопрос рассмотрят депутаты Барнаульской гордумы на заседании 25 августа
16 августа 2023, 19:59, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула до конца 2023 года реорганизуют: его преобразуют в две структуры. Как сообщает "Атмосфера", вопрос рассмотрят депутаты Барнаульской гордумы на заседании 25 августа.
Докладчиком перед депутатами выступит вице-мэр Антон Шеломенцев, который курирует хозяйство и транспорт. Председатель думы Галина Буевич рассказала, что депутатам предстоит утвердить положение о комитете по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула – его возглавит глава действующего комитета Валерий Ведяшкин.
Также депутаты должны будут утвердить положение о комитете по благоустройству города. Окончательно его сформируют к ноябрю 2023 года, тогда же утвердят его расписание, полномочия, цели и задачи. Буевич отметила, что также нужно будет определиться с руководителем.
21:15:01 16-08-2023
Чьи-то детки подросли, требуют тёплых уютных мест ...
21:54:49 16-08-2023
Чучмек (21:15:01 16-08-2023) Чьи-то детки подросли, требуют тёплых уютных мест ...... Может из народа молодых и перспективных возьмут...Зачем Вы так?
09:46:09 17-08-2023
Гость (21:54:49 16-08-2023) Может из народа молодых и перспективных возьмут...Зачем Вы т... Из народа молодых и перспективных берут, когда провал, участок работы в полной *опе. Но как только несынок или недочка наладят работу, их под зад мешалкой, местечко освободят для нужных "деток"
23:56:12 16-08-2023
Чучмек (21:15:01 16-08-2023) Чьи-то детки подросли, требуют тёплых уютных мест ...... Давно назрела реорганизация. Дороги и общее благоустройство совершенно разные сферы. По сути, комитет в нынешнем составе не мог и не решал толком задачи из-за слишком широкого круга обязанностей. Что касается деток, то понятно, что пристроят именно деток)))
22:30:18 16-08-2023
А про комитет по связи забыли?
07:28:54 17-08-2023
Гость (22:30:18 16-08-2023) А про комитет по связи забыли?... А какой связью должен заниматься этот комитет? Ростелек и Большая тройка сами решают все проблемы со связью. Никакой комитет им не нужен. А вот разделить дороги и общее благоустройство - имеет смысл, ибо разный функционал.
04:43:26 17-08-2023
А что не пыльная работа за цветочки отвечать. Они сейчас ничего не делают, тусуются по кабинетам, это именно про их отдел существующий говорю.
05:03:27 17-08-2023
Прочитала состав комитета и не поняла, это что в каждом комитете свои бухгалтерии, планово-экономические, юридические отделы? Раньше один бухгалтер всю мэрию вручную обсчитывал. До чего дошел прогресс? Депутаты куда смотрите? Если это утвердят , а это утвердят, ещё раз докажет чем депутаты занимаются.
09:13:06 17-08-2023
Гость (21:54:49 16-08-2023) Может из народа молодых и перспективных возьмут...Зачем Вы т... дорожников после юридического или, простигосподи, ГМУ
11:00:11 17-08-2023
гость (09:13:06 17-08-2023) дорожников после юридического или, простигосподи, ГМУ... Да ладно вам, хаять ГМУ. У нас в крае целый министр промышленности ГМУшник, ни дня не нюхал эту самую промышленность, всю трудовую деятельность знал только кабинет администрации. А папа евонный учитель английского языка, что не мешало быть главой администрации, а потом занимать пост в техническом университете.
09:26:27 17-08-2023
Дармоедов прибавится
11:41:32 17-08-2023
верное решение. Чем больше комитетов, тем проще чинушам сливать ответственность на коллег. А те в свою очередь будут пытаться слить на следующих. Так и гоняют людей с жалобой по кругу. И главное -никто ж не виноват.
12:18:54 17-08-2023
За время своей работы в городском комитете Шеломенцев окончательно разрушил систему общественного транспорта в Барнауле. В итоге получил повышение по службе. Не вижу другой причины назначения Антона на высокую должность. Его явно наградили за развал.