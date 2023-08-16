Глава Барнаула Вячеслав Франк посмотрел, как ремонтируют важную дорогу

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" приведут в порядок 12 объектов

16 августа 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: сайт Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк 15 августа провел выездное совещание на дорожном участке по проезду 9-му Заводскому, где ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, в этом году по нацпроекту ремонтируют участок проезда 9-й Заводского от здания 9/1 до улицы Квартал, 953а.

Как идет ремонт дороги?

Оценить ход работ, помимо Вячеслава Франка, приехали также заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, председатель профильного комитета Валерий Ведяшкин, глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, а также депутат гордумы Иван Огнев. Компанию им составил руководитель подрядной организации ООО "Сибинвест" Максим Полежаев, которая приводит участок в порядок.

На участке проезда 9-й Заводского планируют заменить дорожное полотно, а также разработать корыто под проезжую часть и сделать щебеночное основание. Несмотря на большой объем работ, завершить ремонт участка планируется в начале сентября.

Максим Полежаев рассказал главе города, что на участке от улицы Квартал, 953а, до улицы Малахова уже выполнено укрепление основания разнофракционными слоями щебня. Также уложен нижний слой асфальта, устанавливают бордюрный камень. На участке от улицы Малахова до здания 9/1 щебеночное основание также сделано, дорожники готовятся к укладке нижнего слоя асфальта и устройству тротуара, которого ранее не было. Только после этого, пояснил подрядчик, сделают верхний слой асфальта.

Депутат городской Думы Иван Огнев, осматривая строящуюся дорогу, отметил, что дорожная ситуация в Барнауле меняется к лучшему. Еще несколько лет назад большинство обращений от горожан касались именно ремонта дорог.

"Благодаря серьезной финансовой поддержке со стороны правительства Алтайского края и личному контролю со стороны главы города сегодня эти вопросы планомерно решаются. Немногие верили, что когда-нибудь и в промышленной зоне начнется такой масштабный ремонт дорог. Проезд 9-й Заводской – хороший этому пример. Здесь много крупных предприятий, и создание необходимой инфраструктуры является важным фактором для их развития, а значит, и города", – пояснил Иван Огнев.

Какие дороги еще отремонтируют в этом году в Барнауле?

В настоящее время по нацпроекту в Барнауле будет выполнен ремонт на 12 объектах. Также начнется строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). Общая стоимость работ в рамках нацпроекта в 2023 году составит порядка 916 млн рублей.

По словам главы Барнаула Вячеслава Франка, только в 2023 году на дорожную отрасль города направлено без малого 4 млрд рублей. И это не только ремонт дорог, но и строительство путепровода в районе Нового рынка.

"Средства на его строительство были выделены в рамках инфраструктурного кредита, и по решению нашего губернатора обязательства по его возврату взял на себя региональный бюджет. Это очень важное и значимое для нас решение. Кроме того, по тому же принципу городу предоставлены инфраструктурные кредиты и на реализацию других проектов. Выражаю слова благодарности Виктору Томенко за такое внимание к краевой столице", – приводит пресс-служба мэрии слова градоначальника.

Вячеслав Франк напомнил, что за годы реализации нацпроекта в Барнауле отремонтировали более 150 дорог. На это в общей сложности из различных источников направили около 6 миллиардов рублей. Кроме того, за счет различных федеральных, краевых и городских отраслевых программ в городе за пять лет построено 11 новых дорог, три объекта реконструировано и еще более 160 дорожных участков отремонтировано в частном секторе.