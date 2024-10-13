Дорожный переезд ремонтируют на Северо-Западной в Барнауле

В администрации отметили, что асфальт укладывать можно до -10 градусов

13 октября 2024, 17:50, ИА Амител

Работы на переезде / Фото: t.me/barnaul_org

Дорожники ремонтируют переезд на пересечении с улицей Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сегодня дорожные бригады проводят работы по асфальтированию переездов через трамвайные пути на ул. Северо-Западной, в районе пересечений с ул. Солнцева, ул. Гущина, ул. Юрина и ул. Смирнова", – сказано в сообщении.

Движение автомобилей на участке ограничено, но схемы проезда общественного транспорта не изменились.

В городской администрации отметили, что работы по укладке асфальта можно проводить до температуры -10 градусов.