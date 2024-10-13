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Дорожный переезд ремонтируют на Северо-Западной в Барнауле

В администрации отметили, что асфальт укладывать можно до -10 градусов

13 октября 2024, 17:50, ИА Амител

Работы на переезде / Фото: t.me/barnaul_org
Работы на переезде / Фото: t.me/barnaul_org

Дорожники ремонтируют переезд на пересечении с улицей Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сегодня дорожные бригады проводят работы по асфальтированию переездов через трамвайные пути на ул. Северо-Западной, в районе пересечений с ул. Солнцева, ул. Гущина, ул. Юрина и ул. Смирнова", – сказано в сообщении.

Движение автомобилей на участке ограничено, но схемы проезда общественного транспорта не изменились.

В городской администрации отметили, что работы по укладке асфальта можно проводить до температуры -10 градусов. 

Барнаул Дороги

Комментарии 10

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Гость

18:23:21 13-10-2024

Весной увидим до какой температуры можно асвальт укладывать. Что любопытно пока сухо было ни кто не пытался что нибуть сделать. Полтора месяца как бараны прыгали юрина северозападная главное забор со знаками поставить и ямы оставить. А как снег выпал так вот мы тут и не уходили ни куда.

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Гость

18:39:37 13-10-2024

долго ждали.. терпели. можно и в минус 10, и в лужи. все равно освоить бюджет надо и армянам заплатить. акты подпишет самый крайний?

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Гость

19:10:39 13-10-2024

Враньё по ГОСТУ асфальт можно укладывать до -5 и то при условии отсутствия осадков.

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Гость

21:20:23 13-10-2024

Гость (19:10:39 13-10-2024) Враньё по ГОСТУ асфальт можно укладывать до -5 и то при усло... Да про какие вы ГОСТы говорите. По ГОСТу все эти ребята со товарищи из администрации должны лес валить на Колыме. Какое позорище, лета не хватило.

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Дядя

19:12:01 13-10-2024

Оптимальное время для таких работ

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Ой

19:13:35 13-10-2024

И трамвай уже сошел с рельсов на Юрина-С.Западная, наверно за новый асфаль зацепился.

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Не гость

19:33:32 13-10-2024

Да что то не видно что бы кто то что ремонтировал. Стоят руки в брюки, одеты как попало. Плевать все хотели на фото и на тех кто будет смотреть фото. Нахрена такие ремонтники нужны?

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Гость

19:40:22 13-10-2024

Самое время

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Витя

20:10:22 13-10-2024

Ну вот все отношение к ремонту и к барнаульцам видно прям по фото. Даже можно не писать нечего. Не хватает сигаретки и бутылочки пива. Вот кто то из вас дома таких работников долго бы вытерпел? Почему здесь то терпим?

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Гость

21:25:04 13-10-2024

Ждем возбуждения прокуроров.

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