Улицы Барнаула завалило снегом. Фото

В ближайшие дни снегопады продолжатся

30 октября 2023, 16:40, ИА Амител

































Фото: amic.ru

Пусть еще не метель, но уверенный снегопад уже прошел в Барнауле. Центр города, засыпанный октябрьским снегом, в нашей фотоподборке.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопады продолжатся. Региональный Гидрометцентр предсказывает осадки в виде мокрого снега в течение трех дней.

При этом температура воздуха днем будет уходить в плюс, а это значит, что плотный снежный покров, скорее всего, на улицах города пока не установится.