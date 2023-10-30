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Улицы Барнаула завалило снегом. Фото

В ближайшие дни снегопады продолжатся

30 октября 2023, 16:40, ИА Амител

Пусть еще не метель, но уверенный снегопад уже прошел в Барнауле. Центр города, засыпанный октябрьским снегом, в нашей фотоподборке.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопады продолжатся. Региональный Гидрометцентр предсказывает осадки в виде мокрого снега в течение трех дней.

При этом температура воздуха днем будет уходить в плюс, а это значит, что плотный снежный покров, скорее всего, на улицах города пока не установится.

Барнаул Погода

Комментарии 3

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Гость

16:44:54 30-10-2023

так уж и завалило? так слегка припорошило. но дорожники завтра отчитаются что за ночь вывезли 100500 тонн снега

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Гость

16:47:00 30-10-2023

И пробки в 16:30 уже 9 баллов. На карте 2ГИС насчитал 16 значков аварий.

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Гость

01:07:42 31-10-2023

Ну вот-опять не вовремя.

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