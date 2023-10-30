Улицы Барнаула завалило снегом. Фото
В ближайшие дни снегопады продолжатся
30 октября 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: amic.ru
Пусть еще не метель, но уверенный снегопад уже прошел в Барнауле. Центр города, засыпанный октябрьским снегом, в нашей фотоподборке.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопады продолжатся. Региональный Гидрометцентр предсказывает осадки в виде мокрого снега в течение трех дней.
При этом температура воздуха днем будет уходить в плюс, а это значит, что плотный снежный покров, скорее всего, на улицах города пока не установится.
16:44:54 30-10-2023
так уж и завалило? так слегка припорошило. но дорожники завтра отчитаются что за ночь вывезли 100500 тонн снега
16:47:00 30-10-2023
И пробки в 16:30 уже 9 баллов. На карте 2ГИС насчитал 16 значков аварий.
01:07:42 31-10-2023
Ну вот-опять не вовремя.