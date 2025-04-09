Причем интерес к байкам стали проявлять не только летом, но и зимой

09 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Фото: Harley-Davidson / unsplash.com

По итогам 2024 года в России продали 43 тысячи новых мотоциклов – примерно на 60% больше, чем годом ранее. Это рекорд за всю историю рынка, согласно данным "Автостата". Минувшей зимой спрос на байки продолжил расти. Замечают ли увеличение спроса алтайские компании, кто сегодня выступает игроком на рынке мототранспорта в России и правда ли, что два колеса лучше, чем четыре, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Обычно продажи мотоциклов растут от сезона к сезону, и популярным этот транспорт становится к лету. Но в этот раз рост заметили и в зимний период. Показатели год к году увеличились больше чем на треть. Эксперты считают, что рынок мотоциклов в принципе моложе, чем автомобильный, и то, что потребители стали обращать на него больше внимания, – это естественно.

Кроме того, есть специфика. Байки используют не для повседневных поездок, а для досуга. Это могут быть выезды на дачу в выходные или пробег по экстремальным трассам, что ближе спортсменам. Приобретают технику и для туризма, отметил Владислав Потанин, руководитель компании Motooffroad22 в Барнауле.

"Тематика развивается, стали популярны эндуро-мотоциклы, байки, прокаты открываются в разных уголках России, будь то в Горном Алтае или в Сочи. Там тоже техника нужна новая, прокату именно. В городе, как бы это ни звучало странно, пробки [становятся все] больше и больше, и люди пересаживаются на скутеры, мотоциклы. Летом многие катаются, чтобы было банально прохладнее, чтобы в машине не кипеть. В целом средство более маневренное, чем машина. В нынешних реалиях это вполне себе достойный транспорт", – сказал он.

Компания Motooffroad22 молода, и этим растущий спрос на мотоциклы объясняет сам директор, добавляя, что в ассортименте у них множество разнообразных моделей, что дает больше возможностей для выбора покупателю. А вот в мотосалоне "4 такта" особенных всплесков продаж не заметили, рассказал генеральный директор Артем Казаков:

"Из года в год одно и то же: покупают из-за экономии топлива, для того чтобы на дачу ездить. Российская модель у нас только одна, и то собирается из китайских запчастей, которые в Барнауле делаются. Это Racer. Остальные полностью везут из Китая".

Китайский транспорт заполнил освободившееся место на рынке после ухода американских, японских и европейских производителей. Европейские страны прекратили ввоз в нашу страну предметов роскоши, в том числе мототранспорта стоимостью выше пяти тысяч евро. Сегодня в продаже в основном либо марки, которые завозятся из стран Азии, либо модели российской сборки из компонентов от азиатских производителей. Это подтверждает и Владислав Потанин.

"Мы покупаем только китайские бренды, китайско-российские. Брендов довольно-таки много. Три самых основных – это Racer, Kayo, Motoland. Конечно, модели более дешевые в предпочтении у людей", – говорит он.

Низкий ценник на самом деле привлекает, особенно если дресс-код "едем в деревню". Так, старенький потертый российский "Урал" 1992 года на Drom.ru продается за 40 тысяч рублей. И там же Honda XL 2006-го – за 750 тысяч. Китайский Kayo Enduro для внедорожья выпуска 2024-го обойдется в 260 тысяч, тогда как российский Racer от 2019-го можно найти за 100 тысяч и ниже.

На ценах отразилось и подорожание запчастей, рассказал Максим Мягков, руководитель отдела закупа компаний Motopulse и Ivanor:

"Что касается запчастей, также имеется рост цен, как и на запчасти для автомобилей. Техника вся импортного производства и очень сильно завязана на курс рубля. Плюс к этому еще добавляется транспортная логистика, растет стоимость топлива. Поэтому цены на запчасти меняются. Рост составляет порядка 12–15%".

На вторичном рынке в РФ лидерами по востребованности остаются российские и покинувшие страну марки. В прошлом году число проданных мотоциклов от бывших владельцев достигло 113,6 тысячи штук по стране – тоже рекордное количество.