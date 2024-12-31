Число погибших в ДТП на мототранспорте в 2024 году выросло более чем на 58%
Общее количество аварий на мототранспорте в 2024 году увеличилось на 10,4% по сравнению с прошлым годом
31 декабря 2024, 07:15, Антон Дегтярев
За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 170 ДТП с участием мототранспорта, в них погибло 19 человек, а 179 были ранены. По предварительным данным, число таких аварий по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 10,4%. Пострадавших стало больше на 2,9%, а погибших – аж на 58,3%. При этом в ДТП в 2024 году погибли двое детей – один из них был водителем, а другой – пассажиром транспортного средства. Об этом рассказал amic.ru замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности почти 7,6 тысячи водителей, которые управляли мотоциклами и мопедами. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 22 миллиона рублей, из которых в настоящее время оплачено 10,2 млн рублей, пояснил Костюченко.
"Мы видим, что идет рост ДТП с мототранспортом, причем приличный. Основная причина – бесконтрольная продажа спортинвентаря, кроссовых мотоциклов. Ценовая доступность данных транспортных средств позволяет нашим гражданам приобретать их, хотя данный спортинвентарь не предназначен для участия в дорожном движении по дорогам общего пользования и не подлежит регистрации. Он должен использоваться только при проведении каких-то соревнований либо где-то на закрытых трассах. Практика показывает, что приобретают этот спортинвентарь несовершеннолетние", – отметил Костюченко.
Он подчеркнул, что проблема с мототранспортом сейчас существует, и ею ГАИ будет заниматься "на всех уровнях". Постоянно среди несовершеннолетних ведется профилактика, также летом проводятся рейды в местах притяжения подростков, инспекторы ведут беседы и привлекают нарушителей к административной ответственности, а спортинвентарь отвозят на штрафстоянки, сообщил Костюченко.
08:30:25 31-12-2024
Водители мотоциклов нас не уважают.
Не дают спать по ночам своими серунами.
Нам зачем про них , разбившийся, грустить ?
00:19:14 02-01-2025
их не зря все презирают и зовут "хрустиками". мотику не место в городе!
07:12:10 02-01-2025
Гость (00:19:14 02-01-2025) их не зря все презирают и зовут "хрустиками". мотику не мес...
Кто "все"? Понаехи из деревень? Вот их точно презирают.