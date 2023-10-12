Доступно всем. Как мечта о собственном доме может стать реальностью

И сколько это будет стоить

12 октября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8Jv25R

Дом, который построила компания "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

Спокойствие, гармония, тишина, умиротворение – это то, что может дать жизнь в собственном доме. Как показали опросы, половина россиян, проживающих в многоквартирниках, хотели бы переехать на землю. Почему они до сих пор этого не сделали? Большинство уверены: дом – это долго и дорого. Но если 10 лет назад это действительно было так и коттеджи были лишь у состоятельных горожан, то с появлением новых строительных технологий и ипотечных программ ситуация изменилась.

А сколько строят?

Быстро. Время, когда дома возводили годами, миновало. Теперь в приоритете – скорость возведения, а вместе с ней и энергоэффективность, комфорт, экологичность и долговечность. Совместить эти качества в одном проекте вполне реально. К таким современным и надежным технологиям относятся SIP-панели (сип-панели). "Сэндвич-дома" давно строят не только в климатически благоприятных регионах, но и в Сибири.

Так, федеральная строительная компания "Малые этажи", возводящая SIP-дома, работает в Екатеринбурге, Перми, Иркутске, Барнауле, Тюмени и Владивостоке. Компания предлагает к реализации 25 проектов – это современные одноэтажные, двухэтажные дома, а также барны (это эклектичный архитектурный стиль, с английского barn переводится как "амбар").

Дом, который построила компания "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

Кроме того, если среди готовых решений семья не нашла "своего", компания предлагает разработать индивидуальный проект. Это удобно, если у горожан есть определенные и узкие запросы.

При этом строительство выбранного дома займет всего от трех до шести месяцев в зависимости от проекта. Дома сдаются готовыми к ремонту: с окнами, дверьми, электро-водяным полом.

Оценить качество проектов можно вживую: компания "Малые этажи" регулярно проводит групповые экскурсии на свои объекты. Организованный трансфер, консультация, ответы на вопросы – все это доступно участникам мероприятия.

К процессу строительства у компании тоже особый подход: на стройплощадке организовано видеонаблюдение, поэтому можно посмотреть на ход работ в любой момент. А каждый этап серьезно контролируется специалистами – главным инженером проекта и директором по строительству.

А сколько стоят?

Цена "сэндвич-домов" – это еще один приятный момент. Средняя стоимость "квадрата" в доме от компании "Малые этажи" – всего 55 тысяч рублей. Цены в новостройках Барнаула начинаются в среднем от 100 тыс. рублей за "квадрат".

Так, один из самых популярных проектов компании – это одноэтажный дом 80 квадратных метров. У него две полноценные спальни (одна из которых имеет собственную гардеробную), кухня-гостиная с большим панорамным окном в пол, ведущая на крытую террасу, просторная входная группа. Стоимость этого проекта под отделку (включая фундамент, коробку, кровлю, окна, входные двери) составляет всего 2,8 млн рублей. Сейчас за эту сумму на рынке многоэтажного жилья можно найти лишь студию или "убитую" однокомнатную квартиру в старом фонде.

А можно в ипотеку?

Можно. ФСК "Малые этажи" работает со всеми доступными программами: сельской, семейной ипотеками, для IT-специалистов и дальневосточной. Компания сотрудничает с 12 крупнейшими банками и помогает решить возникшие проблемы. Так, в практике "Малых этажей" была ситуация, когда семье не одобрили сельскую ипотеку, потому что:

у жены низкий официальный доход;

муж не может подтвердить заработок;

супруги закредитованы;

нет созаемщика.

Специалисты компании проанализировали кредитную историю, рекомендовали закрыть неиспользуемые кредитные карты и небольшой остаток по кредиту, выбрали альтернативный банк, соответствующий условиям клиента, проверили и подготовили документы, подали заявку.

Дом, который построила компания "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

В результате семья получила одобрение по программе господдержки с опцией "Своя ставка": сумма кредита составила 5,6 млн под вполне приятный процент. В результате ежемесячный платеж был снижен на 7 тыс. рублей, а экономия на весь срок составила 1,56 млн рублей.

Таким образом, загородный дом – это выгодно и доступно. Не нужно годами откладывать средства и жить в режиме "строжайшая экономия". Разнообразие ипотечных продуктов позволяет построить дом семьям с самым разным доходом. А сроки, которые дает SIP-технология, гарантируют, что всего через полгода люди будут ужинать не в тесной кухне в шесть "квадратов", а в просторной гостиной с выходом на террасу и уютный двор. Обратившись в ФСК "Малые Этажи", вы получите бесплатную консультацию ипотечного брокера и узнаете, как оформить ипотеку на выгодных условиях.

Федеральная строительная компания "Малые этажи", строительство загородных домов

Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 151, корпус 2

Тел.:+7 (953) 997-92-61

Сайт: barnaul.malie-etaji.ru

*SIP от англ. Structural Insulated Panel (стракчуал инсалейтед панел), в переводе означает конструктивная теплоизолированная панель.

ООО "СК Малые этажи"

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