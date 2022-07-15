Это не мутанты. Почему на Алтае выросли гигантские грибы и можно ли их есть

После июльских дождей в Алтайском крае собирают огромные белые грибы, некоторые экземпляры размером с человеческую голову. Специалист-миколог рассказала amic.ru, почему это произошло

15 июля 2022, 07:58

Фотографиями с боровиками-гигантами делятся в соцсетях алтайские грибники. Некоторые находки не помещаются даже в большое ведро. При этом такие огромные грибы подозрительно чистые, без червей и следов старения.

Читатели amic.ru задаются вопросами — не повлияло ли на такой небывалый рост грибов некое негативное экологическое явление и можно ли употреблять эти боровики в пищу.

Что повлияло на небывалый рост белых грибов на Алтае?

Гриб с ведро. Фото: Константин Зуев / vk.com/grib22rus

Новосибирский миколог (специалист по грибам) Татьяна Бульонкова рассказала amic.ru, что в нынешнем гигантизме боровиков нет ничего страшного. По ее словам, этим летом на Алтае удачно сложились погодные условия, которые запустили механизм резкого увеличения в размерах растущих грибов.

За жарой пришли затяжные дожди, а потом опять пришло потепление с обильным испарением влаги из почвы — стояли туманы и влажная духота. Этим и воспользовались грибы.

Как говорит миколог, клетки грибов могут увеличиваться в размерах в благоприятных условиях. Если погода летом не очень «нравится» грибам, они с тем же набором клеток будут небольшими. Но при удачном стечении обстоятельств это же количество клеток может не увеличиться, а как бы расширится. И уже созревший гриб вырастает не за счет клеточного деления, а с помощью увеличения клеток в размерах.

Почему грибы-гиганты не червивые и не старые?

Четверо в шляпах. Фото: Артём Кудинов

В июле 2022 года у алтайских белых грибов сработал именно этот механизм увеличения клеток. То есть, это не мутанты, а обычные грибы в крайне благоприятных для них условиях.

В обычные годы большие грибы чаще всего находят либо старыми, либо пораженными червями. Но в это необычное лето «расширились» именно не старые грибы. А черви просто еще не успели повредить многих из них, так как бурный рост произошел за относительно короткое время.

Можно ли есть белые грибы-гиганты?

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Да, их можно употреблять в пищу, ведь, по словам Татьяны Бульонковой, это нормальные белые грибы, просто больше обычных размеров из-за погоды.

Кстати, как советуют знатоки, вкус белого грибы лучше раскрывается в супе. А при жарке он, наоборот, несколько теряет свое великолепие из-за того, что забивается вкусом масла, сметаны или картофеля.

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