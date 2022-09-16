Фэнтези со звёздами, новые сиквелы и российские дебюты. Что посмотреть в кинотеатрах до конца сентября?

Осенью в кинотеатрах всего мира традиционно выходят высокобюджетные фильмы. Студии часто ставят на этот период супергеройские блокбастеры и боевики. Но крупные голливудские студии всё ещё бойкотируют российский кинорынок и множество заметных осенних релизов в кинотеатрах мы не увидим. Однако не всё так плохо: некоторые западные фильмы всё ещё попадают в российский прокат, порой выходит и качественное отечественное кино. Amic.ru собрал подборку фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах в сентябре.

Что сейчас идёт в кино?



«Три тысячи лет желаний»

Фильм «Три тысячи лет желаний» — это голливудское романтическое фэнтези. Во-первых, в ролях здесь звёзды — Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж», «Константин: Повелитель тьмы», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Идрис Эльба («Прометей», трилогия «Тор», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Режиссёром выступил Джордж Миллер, известный как создатель серии фильмов «Безумный Макс».

«Три тысячи лет желаний» рассказывают о том, как исследовательница историй и мифов Алитеа купила на базаре стеклянную бутылку, в которой оказался джин. Но она не спешит загадывать желания, так как знает, что ничем хорошим они не заканчиваются. Весь фильм строится на историях, которые джин рассказывает женщине. Зрителя переносят во времена Царя Соломона, Сулеймана Великолепного, Мурада IV и других царей. Картина красочно показывает как исторические локации, так и современность.

По сути, «Три тысячи лет желаний» — это романтическая сказка, которая оставляет после себя меланхолические чувства, как, например, «Форма воды» Гильермо дель Торо или «Голос монстра» Хуана Антонио Байона.

Оценки у фильма хорошие — 7,1 балла на «Кинопоиске» и 6,9 балла на IMDB. Картина идёт в прокате с прошлой недели, но сеансов в кинотеатрах ещё много.

«Джиперс Криперс: Возрождённый»

«Джиперс Криперс: Возрождённый» — новинка для любителей фильмов ужасов, четвёртая часть франшизы «Джиперс Криперс».

События здесь развиваются после финала второго фильма. В «ужастике» действие будет происходить на фестивале Horror Hound, где собираются фанаты фильмов ужасов. Там гиков настигают сверхъестественные события.

Четвёртый «Джиперс Криперс» в прокате с 15 сентября. На «Кинопоиске» рейтинга у фильма пока нет, а на IMBD он средний — 6,1 балла из 10. Это чуть ниже первых двух частей и выше, чем у третьей, которая на агрегаторе получила только 3,9 балла из 10.

«После: Долго и счастливо»

Девушки и любители романтики всё ещё могут посмотреть в кинотеатрах четвёртую часть франшизы «После» с подзаголовком «Долго и счастливо». Сняла её режиссер третьей части Кастилл Лэндон.

Сюжет основан на книге Анны Тодд с тем же названием. История развивает романтические отношения главных героев прошлых частей — Хардина Скотта и Тессы Янг.

Оценки у «После: Долго и счастливо» — средние, примерно на уровне первых трёх частей. На «Кинопоиске» картина получила 5,1 балла из 10, а на IMBD — 4,3 балла. Для сравнения: у третьей части был рейтинг 5,5 балла на «Кинопоиске» и 4,6 — на IMDB.

«Вышка»

Американо-британский триллер «Вышка» Скотта Манна уже заканчивает свой путь в прокате, но посмотреть его в кино всё ещё можно.

По сюжету экстремалка Бэкки решает вместе с подругой забраться на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять оттуда прах своего умершего мужа. Однако восхождение идёт не по плану, лестница ломается, и две девушки остаются наверху без шанса слезть самостоятельно.

На сайте «Кинопоиска» «Вышка» имеет 6,7 балла из 10, а на IMDB — 6,4 балла. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма 73% из 100. Зрители называют его хорошим и адреналиновым развлечением для кинотеатров. Кинокритики же поставили «Вышке» средние оценки.

Что ждать до конца сентября?

«Экспресс» (с 22 сентября)

«Экспресс» — это российский фильм режиссёра Руслана Братова (его знают разве что по короткометражке «Лалай-Балалай»). Картина стала для него дебютом в большом кино.

Действие фильма происходит в небанальной локации — в Карачаево-Черкесии. По сюжету у главного героя, Саши Сосланова, начинается чёрная полоса в жизни: его отчислили из университета, бросила девушка, денег нет. Последнюю тысячу рублей он ставит в букмекерской конторе на несколько событий, оформляет экспресс на миллион рублей и выигрывает. В тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У парня есть три дня, чтобы найти её.

«Экспресс» — победитель фестиваля «Окно в Европу». Критики называют его «одной из лучших криминальных комедий года» и даже сравнивают режиссёра с молодым Гаем Ричи.

«Далёкие близкие» (с 29 сентября)

«Далёкие близкие» — это российская картина режиссёра Ивана Соснина, который пока что тоже запомнился только своими короткометражными работами. Его первая полнометражная картина — это роуд-муви. По сюжету учитель географии решается поехать из Хабаровска в Москву, чтобы встретиться с подругой по соцсети. Едет он на машине с сыном. На их общении построена большая часть фильма. Критики называют кино Соснина «добрым» и «истинно народным». А на фестивале «Окно в Европу» лента удостоилась приза зрительских симпатий.

«Эра выживания» (с 29 сентября)

«Эра выживания» — это независимый научно-фантастический фильм, который создавался силами Франции, Литвы и Бельгии. Режиссёрами выступили малоизвестные Кристина Буожите и Бруно Сампер. А вот среди актёров есть более узнаваемые Эдди Марсан («Форсаж: Хоббс и Шоу», «Дедпул 2», «Шерлок Холмс») и Ричард Брейк («Тор 2», «Kingsman: Секретная служба», «Мандалорец»).

По сюжету, мир поразила глобальная экологическая катастрофа. Экосистемы планеты уничтожены, и править ею стали малоизвестные формы жизни. Главная героиня — девочка-подросток Веспер живёт в этом мире и понимает, что может всё изменить.

На фантастический «проходняк» фильм не похож. Судя по трейлеру, лента обладает хорошей картинкой, её рейтинг на IMDB — 7,2 балла из 10, а на агрегаторе Rotten Tomatoes «Эра выживания» и вовсе имеет 100% из 100. Издание Variety отметило, что фильм опирается на такие хиты, как «Дитя человеческое», «Дорога» или игру «Одни из нас», но при этом обладает самобытностью.

«Решение уйти» (29 сентября)

«Решение уйти» — ещё одна значимая премьера конца сентября в российском прокате. Это южнокорейский детектив режиссёра Пак Чхан Ука. Это человек, снявший знаменитого «Олдбоя», «Сквозь снег» и «Жажду». Фильм показали на 75-м Каннском фестивале, Пак Чхан Ука за фильм наградили Золотой пальмовой ветвью в номинации «Лучший режиссёр».

Действие картины происходит в Пусане. Главный герой — детектив Хэ-джун расследует смерть мужчины в горах. Вокруг этого расследования и строится сюжет.

Корейское кино периодически удивляет зрителей — достаточно вспомнить того же «Олдбоя» или «Паразитов». Возможно, это как раз тот случай.

Оценки на «Кинопоиске» и IMDB у фильма уже есть — 6,9 и 7,3 балла соответственно. Рецензии кинокритиков в мире в основном положительные.

Напомним, что сейчас российские и алтайские кинотеатры находятся под угрозой закрытия из-за сильного падения сборов фильмов. После потери крупных голливудских премьер в России закрылись 125 кинотеатров — 6% от их общего числа в феврале, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, в июне многие кинотеатры начали «замораживать» отдельные залы. В июле доля неработающих залов составила 41%. Многие залы рассчитывают на рост посещаемости в феврале за счёт выхода российского блокбастера «Сердце Пармы», пишет издание.

Соучредитель компании «Киномир» Андрей Степурко недавно рассказал, что с начала февраля посещаемость залов в Алтайском крае упала примерно на 90%.

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