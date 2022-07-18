Грибные места. Алтайский министр рассказал, где надо искать белые грибы

Алтайский министр в минувшую субботу 16 июля сходил в лес за белыми грибами и рассказал, куда нужно ехать их собирать. О своей тихой охоте Антон Воронов написал на страничке в ВК.

«Земляки, а вот теперь за грибами самая пора. Касмалинский ленточный бор», — сообщил руководитель краевого Минтранса.

Напомним, двумя неделями ранее Воронов также ходил за грибами где-то под Павловском, откуда родом министр и где до недавнего времени работал главой района. Тогда он нашел только несколько белых и заявил, что «ещё рано».

В комментариях под предыдущим сообщением депутат АКЗС (и директор Барнаульского зоопарка" Сергей Писарев посетовал на то, что министр ничего не сообщает о своих грибных местах. На что Антон Воронов пообещал ничего не утаивать, когда начнётся «настоящий сезон» и скинуть координаты.

Теперь он сделал небольшую подсказку, где искать белые грибы — это Касмалинский ленточный бор, что находится рядом с самим Павловском и поселком Сибирские Огни.