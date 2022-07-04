Тихая ВИП-охота. Алтайский министр и депутат-единоросс нашли в лесах белые грибы

Алтайский министр нашёл в лесу белые грибы / Фото: Антон Воронов

Антон Воронов — уроженец Павловского района, так что в сборе грибов знает толк. В субботу он выложил у себя на странице в соцсети пост о своём походе за грибами.

Министр сфотографировал белые грибы, которые нашёл в сосновом бору где-то под Павловском, но не уточнил где. По его словам, грибы в лесу есть, но их мало: «Ещё рано».

Под постом Антона Воронова завязалась ВИП-переписка известных людей. Так, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова пошутила: «Павловские знают, где грибы искать».

А депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев написал министру транспорта: «И места скрывают. Типа мало...» На что Антон Воронов пообещал депутату ничего не утаивать и «в настоящий сезон» сбросить координаты.

Любопытно, что на следующий день Сергей Писарев уже делился в ВК своей добычей с тихой охоты в комментариях к другому посту: «А мы на самолёте вчера прилетели и уже грибы варим белые и варенье варим клубничное».

Лесная добыча директора барнаульского зоопарка / Фото: Сергей Писарев

Напомним, что о первых находках белых грибов жители Алтая сообщали ещё во второй половине июня.