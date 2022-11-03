Органная музыка и открытие стелы. Как пройдет День народного единства в Барнауле?

День народного единства пройдёт в России 4 ноября, и он традиционно будет выходным. Масштаб у праздника небольшой, однако некоторые мероприятия в Барнауле всё-таки состоятся. В городе будет куда сходить любителям культуры и спорта. Amic.ru собрал всё, что приготовили власти на День народного единства.

Открытие стелы «Город трудовой доблести»

Пожалуй, главным событием Дня народного единства в Барнауле станет открытие 32-метровой стелы «Город трудовой доблести», которая уже установлена в Нагорном парке. Она является символом трудового подвига барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

Церемония открытия стартует в 12:00. В ней поучаствуют представители Российского военно-исторического общества, национально-культурных объединений, общественники и первые лица Барнаула и края. Посмотреть на открытие стелы можно будет кому угодно, однако подниматься в Нагорный парк придётся пешком — на машинах туда не пустят.

«Ночь искусств»

4 ноября в Барнауле пройдёт Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Программу для барнаульцев подготовили музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и другие учреждения культуры.

Так, музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) на ул. Толстого, 2, организует около 20 мероприятий, они будут проходить начиная с 12 часов утра. В программу входит встреча с реставратором игрушек Юлией Романовой, экспресс-уроки игры на народных инструментах под руководством мастера Александра Гнездилова, концерт струнного квартета, экскурсия по музею «Колывань камнерезная». Также планируются мастер-классы, посвящённые изготовлению нитяной птички и игрушек-самоделок и просветительская программа для школьников. Кроме того, барнаульцы могут посмотреть три документальных фильма об известных уроженцах Алтайского края — о художнике Николае Рерихе, актёре Валерии Золотухине и писателе Василии Шукшине.

Выставка в Барнауле / Фото: amic.ru

В художественном музее 4 ноября пройдут три тематические экскурсии: две будут посвящены творчеству живописца и графика Алексея Дмитриева и советскому фарфору, а третья — купеческому особняку семьи Ворсиных. В рамках программы проведут лекции и мастер-классы, которые охватят разные виды росписи (от ракульской до пермогорской) и затронут тему традиционного русского костюма.

В 14:00 здесь состоится лекция-концерт «Вольная душа казачества», там расскажут об истории казачества на Алтае и особенностях традиционного жизненного уклада казаков. Ансамбль «Беловодье» споёт несколько лирических песен. В 18:00 в музее пройдёт органный концерт музыканта Сергея Будкеева. Он исполнит музыку западноевропейских композиторов. В концерте также поучаствует лауреат международных конкурсов Анжелика Бажкова (сопрано).

Но и это ещё не всё. В музее также пройдёт просветительская программа, посвящённая иконе Казанской Божией Матери. Для пришедших покажут мультфильм «Встреча», они смогут посмотреть тактильные иконы с резным рельефом.

Кроме того, в программе есть встреча с кураторами выставки «Алтай на полотнах», где барнаульцам представят более 50 произведений известных российских художников. Будет и встреча с художником Сергеем Боженко.

В течение дня в художественном музее будет работать детская площадка с играми, интерактивными программами Русского музея, пазлами, а также с творческой мастерской для детей и родителей «Нарисуй свою сказку».

Билет на «Ночь искусств» в ГМИЛИКА будет стоить 10 рублей, а ГХМАК — от 35 до 75 рублей для льготников и 150 рублей — для обычных посетителей.

Выставка в Барнауле / Фото: amic.ru

Спортивные мероприятия

4 ноября в парке «Изумрудный» в 13:00 начнётся спортивный праздник «В единстве — сила!». В программе будет открытая тренировка от тренеров парка Елены Чудояковой и Олега Набоки, командные соревнования и спортивная эстафета. Организаторы приглашают горожан приходить на праздник семьями и провести день с пользой.

В Центре развития творчества и спорта в Ленинском районе Барнаула 4 ноября состоится турнир по настольному теннису.

На выходных, 5-6 ноября, в манеже «Темп» разыграют медали лично-командного чемпионата и первенства Сибири по джиу-джитсу. Участвовать в состязаниях могут спортсмены от 12 до 18 лет и старше. Они будут соревноваться в двух дисциплинах — бои и борьба лёжа. По итогам этого турнира будут формироваться сборные регионов для участия в чемпионате и первенстве России в 2023 году. Старт — в 10:00 5 ноября, в 12:00 состоится церемония открытия.

Выставка техники и концерт

4 ноября на площади перед корпусом «Л» Алтайского госуниверситета на пр. Ленина, 61, пройдёт торжественное мероприятие «#МЫВМЕСТЕ». В 10:00 там начнётся выставка раритетной и современной техники МЧС России. А в 10:30 для барнаульцев выступит оркестр МЧС и лучшие творческие коллективы Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ. Вход на мероприятие будет свободным.

В 17:00 в концертном зале «Сибирь» состоится выступление Государственного оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова «Под небом единым». Оно посвящено Дню народного единства. Цена билетов — 300-500 рублей.

Также в Ленинском районе пройдёт акция «Мой триколор», на которой активисты советов ТОС будут раздавать ленты и буклеты. На аллее по ул. Георгия Исакова в Железнодорожном районе общественники раздадут барнаульцам поздравительные листовки.

Триколоры в Барнауле / Фото: barnaul.org

Как украсили Барнаул?

К празднику власти украсили краевую столицу российскими триколорами. Их установили по проспектам Ленина и Красноармейскому, на площади Баварина, на подъёме по улице Аванесова, на перекрёстке улицы Молодёжной и проспекта Социалистического, площади Сахарова, улицы Малахова, Антона Петрова, Юрина, Георгия Исакова. В пригороде флаги появились в микрорайоне Затон, посёлке Южном и в селе Лебяжьем.

Напомним, что барнаульская мэрия решила отказаться от массовых мероприятий в краевой столице на Новый год. Власти собираются сделать акцент «на домашнем формате проведения праздников — для семьи и близких». Однако локальные праздничные представления в районах города всё-таки будут.

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