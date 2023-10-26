НОВОСТИПроисшествия

Доверчивая жительница Алтая из добрых намерений отдала мошенникам 26 тысяч рублей

Сельчанка хотела выручить знакомого, но оказалось, что его аккаунт взломали

26 октября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

44-летняя жительница Онгудайского района Республики Алтай перевела мошенникам 26 тысяч рублей, думая, что помогает другу.

Как сообщили в МВД региона, в мессенджере сельчанке пришло сообщение от знакомого, который срочно попросил взаймы до утра, так как его карту якобы заблокировал банк.

Женщина не заподозрила обмана и выполнила просьбу. Однако вскоре ей написал настоящий знакомый и сообщил, что его аккаунт взломали.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Злоумышленников ищут.

Фото: unsplash.com

На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров

Задержали после того, как он забрал 185 000 рублей еще у одной пожилой женщины
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Мошенники Республика Алтай

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

20:36:18 26-10-2023

Пока муссра не будут ловить этих мошенников, так и будут богатых лохов разводить. Видимо проще полицаям планы перевыполнять на детской преступности и бытовухе...?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров