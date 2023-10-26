Доверчивая жительница Алтая из добрых намерений отдала мошенникам 26 тысяч рублей

Сельчанка хотела выручить знакомого, но оказалось, что его аккаунт взломали

26 октября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

44-летняя жительница Онгудайского района Республики Алтай перевела мошенникам 26 тысяч рублей, думая, что помогает другу.

Как сообщили в МВД региона, в мессенджере сельчанке пришло сообщение от знакомого, который срочно попросил взаймы до утра, так как его карту якобы заблокировал банк.

Женщина не заподозрила обмана и выполнила просьбу. Однако вскоре ей написал настоящий знакомый и сообщил, что его аккаунт взломали.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Злоумышленников ищут.