Доверчивая жительница Алтая из добрых намерений отдала мошенникам 26 тысяч рублей
Сельчанка хотела выручить знакомого, но оказалось, что его аккаунт взломали
26 октября 2023, 20:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
44-летняя жительница Онгудайского района Республики Алтай перевела мошенникам 26 тысяч рублей, думая, что помогает другу.
Как сообщили в МВД региона, в мессенджере сельчанке пришло сообщение от знакомого, который срочно попросил взаймы до утра, так как его карту якобы заблокировал банк.
Женщина не заподозрила обмана и выполнила просьбу. Однако вскоре ей написал настоящий знакомый и сообщил, что его аккаунт взломали.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Злоумышленников ищут.
20:36:18 26-10-2023
Пока муссра не будут ловить этих мошенников, так и будут богатых лохов разводить. Видимо проще полицаям планы перевыполнять на детской преступности и бытовухе...?