На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров
Задержали после того, как он забрал 185 000 рублей еще у одной пожилой женщины
24 октября 2023, 10:44, ИА Амител
В Алтайском крае подросток помогал мошенникам обманывать людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП", сообщает региональное МВД.
"Обманным путем 16-летний житель Рубцовска успел получить деньги у двух пожилых людей", – рассказали в ведомстве.
В первом случае молодой курьер забрал 200 000 рублей. Он оставил себе 10% от суммы, а остаток перевел аферистам на указанный счет.
Заработать во второй раз не получилось. Подростка задержали после того, как ему передала 185 000 рублей другая пенсионерка.
В МВД напомнили родителям и молодым людям, что уголовная ответственность наступает уже с 14-летнего возраста.
Ранее в Барнауле поймали подростка, забравшего у пенсионерки деньги на "отмазывание дочки".
10:56:04 24-10-2023
Пацан и за главаря ответит и мусорам план сделает. А возьми главаря, как потом планы перевыполнять?
10:58:16 24-10-2023
У наших пенсов хорошие деньги водятся
11:20:47 24-10-2023
Гость (10:58:16 24-10-2023) У наших пенсов хорошие деньги водятся... На похороны и водятся. Ты что ли хоронить будешь? А у твоих родителей не водятся или ты детдомовский?
11:28:26 24-10-2023
Гость (10:58:16 24-10-2023) У наших пенсов хорошие деньги водятся... Присматриваешься?
11:31:18 24-10-2023
Под молотки его
11:57:03 24-10-2023
Очередним лошариком лошарня пополнится
12:12:57 24-10-2023
Ну подростку такие деньги отдают! Совсем ку-ку штоли?.. пенс сама, но не перестаю удивляться...