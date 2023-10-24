На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров

Задержали после того, как он забрал 185 000 рублей еще у одной пожилой женщины

24 октября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае подросток помогал мошенникам обманывать людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП", сообщает региональное МВД.

"Обманным путем 16-летний житель Рубцовска успел получить деньги у двух пожилых людей", – рассказали в ведомстве.

В первом случае молодой курьер забрал 200 000 рублей. Он оставил себе 10% от суммы, а остаток перевел аферистам на указанный счет.

Заработать во второй раз не получилось. Подростка задержали после того, как ему передала 185 000 рублей другая пенсионерка.

В МВД напомнили родителям и молодым людям, что уголовная ответственность наступает уже с 14-летнего возраста.

Ранее в Барнауле поймали подростка, забравшего у пенсионерки деньги на "отмазывание дочки".