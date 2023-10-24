НОВОСТИПроисшествия

На Алтае подросток не смог заработать второй раз на обмане пенсионеров

Задержали после того, как он забрал 185 000 рублей еще у одной пожилой женщины

24 октября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае подросток помогал мошенникам обманывать людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП", сообщает региональное МВД.

"Обманным путем 16-летний житель Рубцовска успел получить деньги у двух пожилых людей", – рассказали в ведомстве.

В первом случае молодой курьер забрал 200 000 рублей. Он оставил себе 10% от суммы, а остаток перевел аферистам на указанный счет.

Заработать во второй раз не получилось. Подростка задержали после того, как ему передала 185 000 рублей другая пенсионерка.

В МВД напомнили родителям и молодым людям, что уголовная ответственность наступает уже с 14-летнего возраста.

Ранее в Барнауле поймали подростка, забравшего у пенсионерки деньги на "отмазывание дочки".

Фото: unsplash.com

В Бийске подросток и его мама помешали мошенникам заполучить 100 тысяч рублей

Ребенка "наняли" курьером и попросили отправить деньги, полученные от таксиста, на счет. Однако вместо этого вместе со своей матерью они обратились в полицию
НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск Мошенники

Комментарии 7

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Гость

10:56:04 24-10-2023

Пацан и за главаря ответит и мусорам план сделает. А возьми главаря, как потом планы перевыполнять?

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Гость

10:58:16 24-10-2023

У наших пенсов хорошие деньги водятся

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Гость

11:20:47 24-10-2023

Гость (10:58:16 24-10-2023) У наших пенсов хорошие деньги водятся... На похороны и водятся. Ты что ли хоронить будешь? А у твоих родителей не водятся или ты детдомовский?

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Гость

11:28:26 24-10-2023

Гость (10:58:16 24-10-2023) У наших пенсов хорошие деньги водятся... Присматриваешься?

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Гость

11:31:18 24-10-2023

Под молотки его

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Гость

11:57:03 24-10-2023

Очередним лошариком лошарня пополнится

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Гость

12:12:57 24-10-2023

Ну подростку такие деньги отдают! Совсем ку-ку штоли?.. пенс сама, но не перестаю удивляться...

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