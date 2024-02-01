Доверенные лица в Алтайском крае рассказали, как прошла встреча с Путиным

По их словам, президент "очень живо реагировал на многие предложения"

01 февраля 2024, 15:36, ИА Амител

Доверенные лица Владимира Путина в Алтайском крае / Фото: региональный штаб кандидата

31 января зарегистрированный кандидат в президенты Владимир Путин встретился с доверенными лицами. В мероприятии поучаствовали три представителя Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального штаба президента.

Основные темы встречи – работа доверенных лиц, правовой статус, проведение приема граждан и юридические нормы, рассказала руководитель алтайского штаба "Российских студенческих отрядов" Маргарита Барсукова.

"Большая часть инициатив, которые мы обсудили и затем озвучили на встрече, была поддержана Владимиром Путиным", – отметила она.

По ее словам, многие прозвучавшие инициативы актуальны для Алтайского края. Например, поддержка реализуемых в регионе "земских" программ. Участники встречи предложили создать программу "Земский работник культуры", которая должна привлечь в малые города и села больше специалистов.

Президент поддержал предложение о продлении льгот на выплаты страховых взносов для социально ориентированных НКО, которые истекают в 2024 году, рассказала руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" Ирина Яковенко.

Зашла речь на встрече и о теме детства и воспитания подрастающего поколения. Президенту предложили создать Кодекс детства РФ, который объединит в единую систему все законы, касающиеся детей.

"Нужно сказать, что вообще подробно остановились на теме патриотизма, воспитания. Люди высказывали очень хорошие и правильные пожелания и Владимир Владимирович очень живо на них реагировал", – рассказала Яковенко.

Кроме того, Владимир Путин согласился с предложением создать единый "навигатор услуг" для участников СВО.

"Завершая встречу, Владимир Путин сказал: "У каждого свой участок борьбы за Родину". Это очень правильно. На встрече мы все чувствовали себя одной командой, командой нашей страны", – рассказала доверенное лицо Виктория Гальцева.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. На данный момент Центризбирком зарегистрировал представителей трех парламентских партий: главу ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего президента Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец.