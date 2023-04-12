"Довозят не всех". Как на Алтае спасают и возвращают к жизни переломанных в ДТП людей

В прошлом году в БСМП поступило больше 500 человек, пострадавших в авариях

12 апреля 2023, 07:11, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Почти 90 жителей Алтайского края с начала 2023 года пострадали в ДТП и попали в клиническую больницу скорой медпомощи (БСМП). Врачи медучреждения говорят, что с приходом тепла аварий станет намного больше, а повреждения – ещё более тяжёлыми. Чтобы угодить в ДТП, достаточно секундной расхлябанности. А вот лечиться и учиться заново ходить потом придётся долгие месяцы, подчёркивают в больнице. О том, какие травмы получают жители Алтайского края в авариях и как им помогают вернуться к нормальной жизни в БСМП, – в материале amic.ru.

"Бедро пополам"

Отделение сочетанной травмы БСМП – главный краевой центр, где принимают пациентов, получивших сразу несколько серьёзных повреждений в ЧС или ДТП. Сейчас здесь лечится 15 человек, пострадавших в автомобильных авариях.

Один из них – Николай. В начале апреля мужчина попал в жёсткую аварию на алейской трассе, сломал бедро и лучевую кость руки.

"Двигался из Алейска в сторону Усть-Калманки. И тут передо мной из ниоткуда выскочил автомобиль. Всё произошло за доли секунды – уже никак не среагировать. При уходе от столкновения машина перевернулась. В итоге бедро пополам. Спасибо медработникам, которые быстро сработали. Сначала привезли в Алейск, а потом – в Барнаул", – вспоминает пациент.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мужчина уверяет, что имеет более 20 лет водительского стажа и в тот день точно ничего не нарушал. А вот водитель, выскочивший перед ним, был сильно пьян. Но Николаю от своей невиновности не легче – теперь его ждут долгие пять месяцев реабилитации.

"Операцию мне сделали совсем недавно. Но уже на второй день после неё я начал помаленьку ходить. Пусть с помощью костылей, но это всё равно прогресс", – искренне радуется Николай.

Пациент надеется, что после восстановления сможет снова сесть за руль: к счастью, колено не пострадало. А бедро после проведённой операции должно срастись правильно, уверяют врачи.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сломано всё и сразу

Двух одинаковых случаев в этом отделении не бывает, пояснил лечащий врач Николая, травматолог-ортопед Андрей Меньшиков. Каждый пациент уникален. По словам медика, пострадавшие обычно получают сразу несколько серьёзных травм. Поэтому спасать жизнь пациента нередко приходится сразу нескольким узким специалистам.

"Чаще всего в ДТП люди получают черепно-мозговые травмы. Голова ни у водителей, ни у пешеходов не защищена. На втором месте – повреждения конечностей разного рода: начиная от переломов пальцев и заканчивая повреждениями предплечий, плеч, бёдер. Кроме того, страдает грудная клетка. При жёстких столкновениях также травмируется таз. И повреждения внутренних органов тоже имеют место. Зачастую эти травмы случаются одновременно у одного пациента. Нужно быстро прооперировать каждую", – пояснил Меньшиков.

Травматолог-ортопед Андрей Меньшиков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Современные методы лечения позволяют поставить на ноги даже самых тяжёлых пациентов, уточнил травматолог. Конструкции из титановых сплавов, которые вставляют в кости, выдерживают большие нагрузки. Поэтому пострадавшие начинают понемногу ходить уже на второй день после операции. А чем раньше пациент начнёт двигаться, тем быстрее восстановится.

"Не так давно у нас был пациент, который попал в жёсткое столкновение, сломал сразу восемь сегментов. Оба предплечья, оба плеча, оба бедра и обе голени были сломаны. В течение двух месяцев он проходил у нас лечение и реабилитацию. Ушёл домой на своих двоих, без дополнительной фиксации. А через год смог вернуться к привычному образу жизни", – рассказал доктор.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По его словам, почти всех, кто сегодня попадает в больницу скорой помощи после ДТП, удаётся спасти и реабилитировать. Беда в том, что до операционного стола довозят далеко не каждого.

"Часть пациентов до нас даже не добираются – умирают на дорогах. Чаще всего смертельные ДТП происходят летом. Скорость увеличивается, на дорогах появляются велосипедисты и мотоциклисты. На людях меньше одежды, больше открытых участков тела. Поэтому характер травм гораздо серьёзнее", – констатировал врач.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Не пристегнулся – погиб

Поэтому в БСМП традиционно ждут, что с приходом на Алтай тёплой летней погоды работы у врачей прибавится. Самые опасные аварии – это наезды на пешеходов и столкновения автомобилей на трассах. В последние годы усугубили ситуацию любители кататься на электросамокатах, которые тоже часто оказываются под колёсами авто.

Соблюдать правила дорожного движения мало, настаивает травматолог.

"К нам поступают пешеходы, которые искренне не понимают, почему так произошло. Шли по зебре, на зелёный свет и всё равно угодили в больницу. Но это ничего не гарантирует. Да, вы правы и закон на вашей стороне. Но нужно помнить, что за рулём автомобиля сидит живой человек. Не заметил, отвлёкся, оказался пьян – мы не знаем, что может произойти. Поэтому нужно быть внимательным в каждую секунду и выходить на проезжую часть крайне осторожно", – предупреждает Меньшиков.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

А водителям травматолог советует не "забивать" на ремень безопасности. Пристегнувшись, вы заметно увеличиваете свои шансы добраться до больницы в случае ДТП.

"У пациентов, которые не были пристегнуты, как правило, очень сильные повреждения бёдер и таза. Это шоковые травмы, после которых очень тяжело восстановить и реабилитировать человека. И не всех таких пациентов успевают доставить в больницу. Даже если человек пережил само ДТП, это будет массивная кровопотеря. У пристёгнутых людей этих повреждений гораздо меньше", – рассказал медик.

Врачи готовы помочь каждому. Но лучшая операция – это та, которую делать не нужно, настаивает травматолог. И напоминает, что бдительность на дороге нельзя терять ни на секунду.

По данным ГИБДД, в Барнауле с начала 2023 года произошло 160 аварий, в которых пострадали 190 жителей. Четыре человека погибли.

В БСМП за первые три месяца 2023-го приняли уже 88 пострадавших в ДТП, восемь из которых – дети. По итогам прошлого года в медучреждении оказали помощь 532 участникам аварий, 88 из которых – несовершеннолетние.

Впрочем, в БСМП помогают не только тем, кто пострадал в ДТП. Сочетанные травмы бывают очень разные, пояснил Андрей Меньшиков.



По словам травматолога, однажды врачам пришлось спасать жизнь человека, упавшего с высоты двух тысяч метров. У мужчины не раскрылся парашют, в результате чего он сломал таз и получил множественные переломы конечностей. Через шесть месяцев реабилитации пациент смог уйти из больницы домой на своих ногах, отметил травматолог.