Самокаты в городе. Штрафуют ли нарушителей после введения новых правил?

Напоминаем правила дорожного движения для электросамокатов, которые начали действовать в России с 1 марта

31 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: amic.ru

На улицах Барнаула появились любители покататься на электросамокатах. А в соцсетях – первые жалобы на самокатчиков. Мол, выезжают на проезжую часть перед авто, создавая аварийные ситуации, врезаются в людей и так далее. Между тем с 1 марта в России действуют новые правила дорожного движения для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Amic.ru выяснил в ГИБДД Барнаула, кого уже оштрафовали за нарушение новых правил и что изменилось на барнаульских дорогах. Также напоминаем, как правильно пользоваться самокатами и другими СИМ.

Кому выписали штрафы?

Пока никому. Водители электросамокатов и других СИМ правил пока не нарушали и штрафов не получали, пояснил начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения барнаульского ГИБДД Геннадий Кузнецов. По его словам, на улицах Барнаула ещё лежит снег и лёд, поэтому электросамокатчиков в краевой столице немного. А вот когда снег растает, стоит ждать большого количества желающих прокатиться на самокате или других СИМ. И вот тогда ГИБДД усилит контроль.

"Информация до сотрудников доведена, все работают и следят за ситуацией. Мы видим, что электросамокаты в городе уже выставили, кто-то катается, но пока это единицы. Скоро их будет больше, будем за ними смотреть", – сказал Геннадий Кузнецов.

Напомните, что относится к СИМ?

Средство индивидуальной мобильности – это устройство, которое имеет одно или несколько колёс и двигается либо за счёт электродвигателя, либо за счёт энергии человека. К средствам индивидуальной мобильности относятся обычные и электрические самокаты, электрические и стандартные скейтборды, гироскутеры, роликовые коньки, сегвеи, моноколёса и подобные им устройства.

С какой скоростью можно кататься на СИМ и что запрещено?

Максимально разрешённая скорость для электросамокатов и других СИМ при передвижении по городу – 25 км/ч. При этом водитель СИМ обязан пропускать пешеходов, если является для них помехой.



Запрещается:

– управлять СИМ в алкогольном (или другом) опьянении;

– управлять СИМ, не держась за руль хотя бы одной рукой;

– перевозить груз, выступающий по длине и ширине более чем на 0,5 м;

– перевозить пассажиров, если конструкция этого не позволяет;

– возить детей до 7 лет, если конструкция этого не позволяет;

– поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями, а также на трассах с двумя и более полосами для движения (исключение – дорога в велосипедной зоне, а также случай, когда из правой полосы разрешён поворот налево);

– буксировать СИМ или позволять устройству буксировать другое транспортное средство (можно прицеплять лишь специальные прицепы для СИМ);

– двигаться в зоне действия знака "Движение пешеходов запрещено".

Где разрешено передвигаться на СИМ?

Водителям в возрасте от 14 лет разрешено передвигаться по велосипедной и велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов. Причём по пешеходной зоне и по тротуару можно проехать, только если вес СИМ не превышает 35 кг.

Кроме того, рядом не должно быть велосипедной или велопешеходной дорожки (или не должно быть возможности проехать по ним). Если взрослый сопровождает ребёнка до 14 лет, он также может проехать по тротуару и пешеходной дорожке.

Полностью запрещено пересекать проезжую часть по пешеходным переходам и ездить по автомагистрали. А вот по проезжей части ехать можно, но только по правому краю в один ряд по ходу движения и лишь если на дороге нет велосипедной или велопешеходной дорожки (или ехать по ней запрещено). По дороге можно двигаться с максимальной скоростью не более 60 километров в час. Обгонять автомобили и объезжать их слева категорически запрещено.

Кроме того, для движения по проезжей части СИМ должен быть оборудован тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателем и фарой белого света спереди с фонарём.

Какие сигналы светофора должны слушаться СИМ?

Водители СИМ обязаны слушаться сигналов светофора в виде силуэта пешехода, когда едут по тротуару и пешеходной дорожке. Если электросамокатчики двигаются по велосипедной и велопешеходной дорожке, то руководствоваться они должны уже сигналом в виде силуэта велосипедиста.

Должны ли на самокатах включать фары?

Фары водители СИМ должны включать в тёмное время суток вне зависимости от освещения дороги и в условиях недостаточной видимости. В тоннелях на СИМ также должны гореть фары, если он движется. Вместо фар можно включить и обычный фонарь.

С какого возраста можно ездить на электросамокатах и нужны ли права?

На электросамокатах можно самостоятельно ездить с 14 лет. Получать права для СИМ не нужно. С 7 до 14 лет дети могут кататься на них только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

До 7 лет дети могут ездить на СИМ лишь со взрослыми по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

В каких случаях самокатчики должны уступить дорогу?

Они должны уступить дорогу при выезде из жилой зоны и при пересечении дороги вне перекрёстка. В жилой зоне они обязаны пропустить пешеходов. Правда, идущие пешком люди не должны необоснованно мешать водителям СИМ.

Средства индивидуальной мобильности имеют преимущество, когда двигаются в велосипедной зоне, а также по главной дороге. Автомобили уступают им, когда поворачивают налево или направо, когда СИМ пересекает ту часть трассы, на которую поворачивает авто.

На регулируемых пешеходных переходах автомобилисты обязаны дать СИМ закончить пересечение дороги.

Какие штрафы грозят водителям СИМ за нарушения ПДД?

За нарушение ПДД водителю СИМ грозит штраф 800 рублей. Если человек управляет электросамокатом в нетрезвом состоянии, он заплатит от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Много ли электросамокатов появилось весной в Барнауле?

Да, на барнаульских улицах уже стоит большое число электросамокатов. Они появились в марте 2023 года. И кажется, что в этом году самокатов больше, чем в прошлом. На барнаульский рынок зашли и новые игроки. Так, в краевой столице заработал крупный оператор кикшеринга – компания Whoosh. Кроме неё, работают компании Flyfer, Rental22, "Амакстур" и другие.