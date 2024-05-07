Дождь и 2000 гостей. Самые яркие кадры с инаугурации Владимира Путина
Владимир Путин официально вступил в должность президента России
07 мая 2024, 17:15, ИА Амител
Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоялась 7 мая в Москве. Инаугурация по традиции прошла в Большом Кремлевском дворце.
Больше 2000 гостей присутствовали на церемонии. Избранный глава государства принес присягу в присутствии членов правительства, парламента, судей Конституционного суда, других представителей власти, общественных деятелей. В продолжение церемонии, под дождем, состоялся смотр Президентского полка, после чего Путин отправился в Благовещенский собор на благодарственный молебен по случаю инаугурации, совершаемый патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Собрали самые яркие кадры с церемонии.
23:05:11 16-05-2024
Наш Президент - самый лучший!!! Владимир Владимирович мудр, умён, находчив, эрудирован, целеустремлёнен, а самое главное - он Патриот России! Здоровья и сил ВВП в решении государственных задач!