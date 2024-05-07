Дождь и 2000 гостей. Самые яркие кадры с инаугурации Владимира Путина

Владимир Путин официально вступил в должность президента России

07 мая 2024, 17:15, ИА Амител

Инаугурация Владимира Путина в 2024 году / Скриншот с видеотрансляции, ТАСС

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоялась 7 мая в Москве. Инаугурация по традиции прошла в Большом Кремлевском дворце.

Больше 2000 гостей присутствовали на церемонии. Избранный глава государства принес присягу в присутствии членов правительства, парламента, судей Конституционного суда, других представителей власти, общественных деятелей. В продолжение церемонии, под дождем, состоялся смотр Президентского полка, после чего Путин отправился в Благовещенский собор на благодарственный молебен по случаю инаугурации, совершаемый патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Собрали самые яркие кадры с церемонии.