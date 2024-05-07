О чем говорил Путин во время инаугурации? Главные тезисы нового президента России

В этот раз глава государства уделил внимание внешней политике и участникам СВО

07 мая 2024, 16:37, ИА Амител

Владимир Путин во время инаугурации / Скриншот трансляции

Владимир Путин официально вступил в должность президента страны. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля и собрала под одной крышей высшую элиту страны. По традиции глава государства выступил с инаугурационной речью. Приводим основные тезисы президента.

Что сказал Владимир Путин во время инаугурации в 2024 году?

– Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество. Благодарю все жителей нашей страны за поддержку и доверие, Россия будет и впредь отстаивать интересы и безопасность народов России. Эти интересы будут для меня превыше всего.

– Вы, граждане РФ, подтвердили правильность курса страны.

– Мы достойно пройдем через рубежный период, станем еще сильнее и реализуем долгосрочные планы, направленные на долгосрочное развитие, прежде всего – народосбережение.

– Нам важно помнить уроки истории, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны.

– Сегодня мы держим ответ перед тысячелетней историей и предками. Они брали недоступные высоты, они знали, что достичь больших целей можно только в сплочении. Они добились таких триумфов, которые вдохновляют и сегодня.

– Разговор с Западом, в том числе по вопросам безопасности, возможен только на равных, не с позиции силы и собственной исключительности.

– Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений.

– Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

– Мы были и будем открыты к странам, которые видят в РФ партнеров.

– Изменилась атмосфера в обществе, ценится благородство, порядочность, мужество. Люди, которые доказали верность Отечеству, должны обеспечить надежную преемственность на десять лет вперед.

– Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие личные и профессиональные качества, выходили на ведущие позиции во всех сферах, мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны.

– Буду делать все, чтобы оправдать ваше доверие, буду использовать все полномочия, закрепленные в Конституции.

– Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и народом.

– Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным.

– Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, реализуем все задуманное, вместе победим!

На церемонию приглашены члены правительства, сенаторы и депутаты, представители Администрации президента, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, представители бизнеса, духовенства и общественных организаций. Всего – две с половиной тысячи гостей.

Сразу же после инаугурации произойдет отставка правительства России, его члены переходят в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина. Инаугурация стала восьмой в России и пятой – для Владимира Путина.