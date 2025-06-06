И грянул гром. Барнаульцы поделились кадрами завораживающей вечерней грозы

На смену палящему солнцу и ясному небу в город пришла непогода

06 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

Вечером 5 июня на Барнаул обрушилась гроза с дождем. Жители города поделились впечатляющими снимками в Telegram-каналах "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

Очевидцы фотографировали яркие вспышки молнии и темные грозовые тучи, из-за которых пробивалось желтое закатное небо.

Отметим, что непогода задержится в столице Алтайского края еще на сутки. Днем 6 июня в Барнауле пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град. Воздух прогреется до +25...+27 градусов, а южный ветер с переходом в западное направление подует со скоростью 6–11 м/с.

Однако 7 июня пройдет преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов, северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.