НОВОСТИОбщество

И грянул гром. Барнаульцы поделились кадрами завораживающей вечерней грозы

На смену палящему солнцу и ясному небу в город пришла непогода

06 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

Вечером 5 июня на Барнаул обрушилась гроза с дождем. Жители города поделились впечатляющими снимками в Telegram-каналах "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

Очевидцы фотографировали яркие вспышки молнии и темные грозовые тучи, из-за которых пробивалось желтое закатное небо. 

Отметим, что непогода задержится в столице Алтайского края еще на сутки. Днем 6 июня в Барнауле пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град. Воздух прогреется до +25...+27 градусов, а южный ветер с переходом в западное направление подует со скоростью 6–11 м/с.

Однако 7 июня пройдет преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов, северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Жаркая непогода надвигается на Алтай

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода

Комментарии 3

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Musik

09:42:24 06-06-2025

провода закоротило. или фотошоп

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Бартоломео

10:25:39 06-06-2025

Красивые фоты... Хе-хе

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Musik

13:30:47 06-06-2025

Бартоломео (10:25:39 06-06-2025) Красивые фоты... Хе-хе... всему-то вы верите... зп сразу на безопасный счет переводите?

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