Грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Жаркая непогода надвигается на Алтай

Дожди будут "заливать", но похолодания не ожидается: столбики термометров покажут около +30 градусов

05 июня 2025, 16:22, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае на вечер 5 июня и на сутки 6 июня синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют ухудшение погоды.

"Дожди, грозы, при грозах местами ливни, град, шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с", – предупреждают специалисты.

Алтайский край

6 июня ночью. Температура +15...+20 градусов, по юго-востоку местами +9...+14 градусов. Кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, возможен град. Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 18–23 м/с.

6 июня днем. Температура +25...+30 градусов. Кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, возможен град. Ветер южный с переходом в западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 18–23 м/с.

7 июня ночью. Температура +12...+17 градусов. По востоку местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливневые дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

7 июня днем. Температура +27...+32 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

8 июня ночью. Температура +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

8 июня днем. Температура +24...+29 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Барнаул

6 июня ночью. Температура +15...+17 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 6–11 м/с.

6 июня днем. Температура +25...+27 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный с переходом в западный, 6–11 м/с.

7 июня ночью. Температура +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 6–11 м/с.

7 июня днем. Температура +27...+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3–8 м/с.

8 июня ночью. Температура +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

8 июня днем. Температура +24...+26 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с.