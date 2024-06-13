Дождь празднику не помеха. Как отметили День России на "Бирюзовой Катуни"

Народные гулянья собрали на берегу Катуни около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана

13 июня 2024, 14:50, ИА Амител

День России на "Бирюзовой Катуни" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Закрытие XII Всероссийского фестиваля традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" прошло 12 июня. В этом году праздник собрал около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана. Гости фестиваля могли окунуться в атмосферу русской культуры, попробовать блюда национальной кухни, послушать народные песни, поводить хороводы, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах. Не обошлись народные гулянья и без превратностей погоды. Однако это не помешало празднику.

Как прошел заключительный день фестиваля – смотрите в нашем фоторепортаже.