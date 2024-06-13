Дождь празднику не помеха. Как отметили День России на "Бирюзовой Катуни"
Народные гулянья собрали на берегу Катуни около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана
13 июня 2024, 14:50, ИА Амител
День России на "Бирюзовой Катуни" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Закрытие XII Всероссийского фестиваля традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" прошло 12 июня. В этом году праздник собрал около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана. Гости фестиваля могли окунуться в атмосферу русской культуры, попробовать блюда национальной кухни, послушать народные песни, поводить хороводы, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах. Не обошлись народные гулянья и без превратностей погоды. Однако это не помешало празднику.
Как прошел заключительный день фестиваля – смотрите в нашем фоторепортаже.
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15:26:42 13-06-2024
500 участников, из них 499 - организаторы
18:10:48 14-06-2024
гость (15:26:42 13-06-2024) 500 участников, из них 499 - организаторы... Это участников 500, ну и судя по опыту, тысяч 80 гостей.
12:57:32 14-06-2024
Вы бы пришли да поучаствовали, прежде чем писать такое. Езжу на фестиваль за 500км уже пятый год, и куча моих знакомых, которым интересна русская традиция, тоже приезжают.