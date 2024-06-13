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Дождь празднику не помеха. Как отметили День России на "Бирюзовой Катуни"

Народные гулянья собрали на берегу Катуни около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана

13 июня 2024, 14:50, ИА Амител

День России на "Бирюзовой Катуни" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Закрытие XII Всероссийского фестиваля традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" прошло 12 июня. В этом году праздник собрал около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана. Гости фестиваля могли окунуться в атмосферу русской культуры, попробовать блюда национальной кухни, послушать народные песни, поводить хороводы, а также принять участие в мастер-классах и конкурсах. Не обошлись народные гулянья и без превратностей погоды. Однако это не помешало празднику. 

Как прошел заключительный день фестиваля – смотрите в нашем фоторепортаже.

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Комментарии 3

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гость

15:26:42 13-06-2024

500 участников, из них 499 - организаторы

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Гость

18:10:48 14-06-2024

гость (15:26:42 13-06-2024) 500 участников, из них 499 - организаторы... Это участников 500, ну и судя по опыту, тысяч 80 гостей.

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Гость

12:57:32 14-06-2024

Вы бы пришли да поучаствовали, прежде чем писать такое. Езжу на фестиваль за 500км уже пятый год, и куча моих знакомых, которым интересна русская традиция, тоже приезжают.

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