Концерты, спорт и новый трамвай. Как в Барнауле отметили День России

Главной площадкой празднования стала площадь Сахарова

13 июня 2024, 06:15, ИА Амител

День России 2024 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru, пресс-служба мэрии Барнаула

12 июня в Барнауле, как и по всей стране, с размахом отметили День России. Концерты, выставки и спортивные мероприятия собрали тысячи жителей и гостей города. Главной площадкой по традиции стали проспект Социалистический и площадь Сахарова. Здесь на сцене, помимо выступлений творческих коллективов, прошло вручение первых паспортов юным жителям Алтайского края. Получили они их из рук губернатора Виктора Томенко.

Кроме этого, в День России на площади Свободы презентовали первый барнаульский трамвай "Гранит". Его сборку организовала группа компаний "Союз". Представленный вагон является пробным вариантом и ему еще предстоит встать на рельсы и пройти испытания местными дорогами.

Как отметили День России – смотрите в нашем фоторепортаже.