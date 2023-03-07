Дождь, снег и штормовой ветер накроют Алтайский край 8 и 9 марта

Спасатели напомнили о правилах безопасности в непогоду

07 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода будет преобладать в Алтайском крае 8 и 9 марта, предупреждают в региональном управлении МЧС.

"В Алтайском крае 8-9 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, метели, серьёзное усиление ветра", – говорится в сообщении.

По данным регионального Гидрометцентра, 8-го числа ветер при порывах будет достигать 28 м/с, при этом потеплеет по краю до +6 градусов, а предгорьях – до +11°С. 9-го числа ветер будет дуть с усилениями до 16 м/с, дневная температура составит от -1 до -6 градусов.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями и около стен домов. Машину следует парковать в гараж либо вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

В условиях плохой видимости при нахождении за рулём необходимо снизить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар и с включёнными "противотуманками", а также строго соблюдать дистанцию. От дальних поездок в такую непогоду спасатели рекомендуют воздержаться.