Какая погода будет на Алтае в марте и когда ото льда вскроются реки?

В ближайшие дни в регион придёт резкое потепление

02 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Резкое потепление ждут в Алтайском крае в ближайшие дни. По мнению специалистов, такая погода может спровоцировать раннее вскрытие рек ото льда и серьёзную паводковую ситуацию в регионе. Об этом 1 марта во время совещания по прохождению паводкового периода сообщил начальник ФГБУ "Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Дмитрий Савин. Рассказываем, какая погода будет в марте в регионе и когда могут вскрыться ото льда реки.

Какая погода будет в марте на Алтае?

С 2 по 3 марта в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Порывы ветра могут достигать 24 м/с, а 3 марта их дополнят осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается гололёд и метель, сильная гололедица – в утренние часы и ночью.

Температура в первые три дня весны в регионе составит от -3 до +7 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут от -5 до +5 градусов. При этом в предгорьях воздух может прогреться гораздо сильнее: до +14 градусов.

По словам Дмитрия Савина, во второй декаде марта температура вновь опустится, но в конце месяца она будет выше нуля и в дневное, и вечернее время. А вот количество осадков в марте, согласно прогнозам, будет в пределах нормы.

А когда начнут вскрываться ото льда реки?

По данным синоптиков, на сегодняшний день в Алтайском крае высота снежного покрова в пределах нормы. Однако толщина льда на большинстве рек края ниже нормы: на Оби в районе Барнаула – около 60 сантиметров, на Катуни в районе села Сростки – 58 сантиметров, на реке Чарыш – 60-63 см.

Таким образом, уже в конце марта лёд на реках Алтайского края может вскрыться. Исходя из этого можно предполагать, что ледоход в регионе начнётся в первой декаде апреля.