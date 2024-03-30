Дождь со снегом ожидаются на выходных в Алтайском крае

К воскресенью тепло временно отступит, а ночью ожидаются отрицательные температуры

30 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Снег на фоне елей / Фото: unsplash.com

Дождь со снегом и дождем ожидается на выходных в Алтайском крае. Такой прогноз погоды сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Суббота, 29 марта, будет теплой. Температура в крае в целом ожидается от +8 до +13 градусов, а по северо-западу местами будет холоднее — от +2 до +7 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго западный, 5-10 м/с.

В ночь на 31 марта температура будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. На большей части пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с. Местами ожидаются порывы — до 14 м/с.

Днем будет от +2 до +7 градусов. В отдельных районах продолжатся небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В ночь на 1 апреля в крае снова похолодает — от -4 до +1 градусов. Ночь пройдет преимущественно без осадков, но по северу возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Уже днем тепло вернется — ожидается от +6 до +11 градусов, однако местами по востоку ожидаются порывы ветра до 15 м/с.