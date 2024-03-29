Еще три дороги перекрыли из-за паводка в Алтайском кае

Проезд откроют после улучшения ситуации

29 марта 2024, 21:25, ИА Амител

Разлив реки / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Еще на трех участках дорог в Алтайском крае ограничили движение из-за подъема воды. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, с 19:00 закрыт проезд на участке К-48 "Новоегорьевское – Малая Шелковка - автодорога К-21". Причиной стало подтопление села Лебяжье и села Новоегорьевское. Альтернативный проезд возможен через автодорогу "Лебяжье - Перешеечный" и через Лебяжье.

С 20:00 из-за перелива паводковой воды и размыва части земляного полотна в Советском районе перекрыли движение на участке автодороги Н-4203 "Советское-Урожайное-Шульгин Лог". Проехать можно по "К-10 – Половинка – Шульгин Лог - Платово".

С 20:30 из-за подъема воды в реке Ануй в Солонешенском районе закрыто движение на автодороге Н-4306 "Калининский – Сибирячиха - Александровка" на участке между поселком Садовый и поселком Сибирячиха.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.