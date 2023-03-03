"Дождеснег". О погоде в Алтайском крае 3 марта

В регионе будут осадки в виде мокрого снега и дождя

03 марта 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в пятницу, 3 марта, ожидается -2...+3 градуса, местами до +9°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Небольшие, местами умеренные, по югу и востоку местами сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег. Местами метели, гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле также будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура 0...+2 градуса. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.