"Дождеснег". О погоде в Алтайском крае 3 марта
В регионе будут осадки в виде мокрого снега и дождя
03 марта 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в пятницу, 3 марта, ожидается -2...+3 градуса, местами до +9°С, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Небольшие, местами умеренные, по югу и востоку местами сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег. Местами метели, гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле также будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура 0...+2 градуса. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
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