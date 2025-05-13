Дожди, грозы и +19. О погоде в Алтайском крае 13 мая
Местами в крае сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность
13 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в Алтайском крае днем 13 мая, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +23...+28 градусов, по востоку – от +14 до +19. Ветер южный с переходом в северо-восточный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле термометры покажут +17...+19 градусов. Синоптики обещают кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер южный с переходом в северо-восточный, 6–11 м/с.
"В Алтайском крае в период с 13 по 19 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность", – предупредили специалисты.
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