Дожди, грозы и +19. О погоде в Алтайском крае 13 мая

Местами в крае сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность

13 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в Алтайском крае днем 13 мая, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +23...+28 градусов, по востоку – от +14 до +19. Ветер южный с переходом в северо-восточный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле термометры покажут +17...+19 градусов. Синоптики обещают кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер южный с переходом в северо-восточный, 6–11 м/с.