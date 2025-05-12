Синоптик рассказала, какая погода установится в Алтайском крае после майской жары

12 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Цветущий Барнаул в мае / Фото: amic.ru

За летней жарой сразу после Дня Победы в Алтайский край пришло похолодание. И в ближайшие трое суток погода не порадует: в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Радует только факт, что эти сюрпризы будут локальными. При этом ночные температуры будут понижаться, а дневные – то расти, то падать. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.