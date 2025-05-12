Дожди с грозами и усилением ветра прогнозируют синоптики на Алтае
Синоптик рассказала, какая погода установится в Алтайском крае после майской жары
12 мая 2025, 17:00, ИА Амител
За летней жарой сразу после Дня Победы в Алтайский край пришло похолодание. И в ближайшие трое суток погода не порадует: в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Радует только факт, что эти сюрпризы будут локальными. При этом ночные температуры будут понижаться, а дневные – то расти, то падать. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.
"В ночь на 13 мая столбики термометров покажут +7...+12 градусов, местами по востоку они опустятся до +1...+6. Днем преимущественно от +23 до +28°С. Ночью 14 мая на большей части Алтайского края ожидается от +3 до +8°С, днем +15...+20, по юго-западу воздух может прогреться до +26. В ночь на 15 мая будет от +2 до +7°С, днем – от +18 до +23°С", – сообщила Наталия Кобякова.
Комментарии 0