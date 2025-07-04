Дожди, грозы и крупный град ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время
Спасатели призывают жителей к осторожности
04 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
Погода ухудшится в Алтайском крае со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
Ожидаются дожди, местами сильные, грозы с ливнями и крупным градом, усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах возможны шквалы свыше 25 м/с.
"При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Рекомендуем водителям быть осторожными и внимательными. Будьте осторожны при обращении с огнем", — призывают спасатели.
Ранее сообщили, что жителей Алтайского края ожидает теплый и дождливый июль. Причем даже в дни дождей и гроз температура не опустится ниже +20°C.
00:34:42 05-07-2025
щас все попрутся в Горный и в 5-часовой стоячей пробке их всех задует и засыплет градом и прочее такое разное. ну и спасити памагити....как будто их не предупреждали