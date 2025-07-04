Дожди, грозы и крупный град ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время

Спасатели призывают жителей к осторожности

04 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае со второй половины дня 5 июля до ночи 7 июля, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

Ожидаются дожди, местами сильные, грозы с ливнями и крупным градом, усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах возможны шквалы свыше 25 м/с.

"При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Рекомендуем водителям быть осторожными и внимательными. Будьте осторожны при обращении с огнем", — призывают спасатели.

Ранее сообщили, что жителей Алтайского края ожидает теплый и дождливый июль. Причем даже в дни дождей и гроз температура не опустится ниже +20°C.