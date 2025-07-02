Дожди, грозы и тучи. Какая погода будет на Алтае в июле и когда вернется жара
Жителей края ожидает весьма теплый месяц, но пасмурных дней будет гораздо больше, чем ясных
02 июля 2025, 14:40, ИА Амител
Жителей Алтайского края ожидает весьма теплый, но при этом дождливый июль, причем даже в дни дождей и гроз, а они будут весьма часто, столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
На этой неделе в Алтайском крае будет весьма тепло: согласно прогнозу, в пятницу, 4 июля, ожидается самый жаркий день месяца: до +29 градусов и ясно. А вот в субботу и воскресенье, 5 и 6 июля, регион накроют дожди, при этом столбики термометров будут показывать +28 и +22 градуса соответственно.
Дожди продолжатся и на следующей недели: растянутся они на четыре дня. Потом будет трехдневаня передышка - в пятницу, субботу и воскресенье.
Больше безоблачных и солнечных дней ожидается во второй половине июля.
По данному прогнозу, весь июль будет выше +20 градусов, так что в ближайшие четыре недели холода не вернутся. А вот дожди будут возвращаться постоянно.
Gismeteo
Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что в некоторые дни будут еще и грозы.
Дождей будет предостаточно: пасмурных дней прогнозируется примерно столько же, сколько и ясных.
14:57:48 02-07-2025
дожили до нормальной погоды!
15:39:45 02-07-2025
ИИ нарисовал с одной стороны бегут в ногу, а с другой не в ногу, а так, урожай в АК будет рекордным.
16:01:50 02-07-2025
Гость (15:39:45 02-07-2025) ИИ нарисовал с одной стороны бегут в ногу, а с другой не в н... И хорошие удои!!! 😎😜🤗
17:22:31 05-07-2025
Гость (15:39:45 02-07-2025) ИИ нарисовал с одной стороны бегут в ногу, а с другой не в н... Если не побъет градом и не сгниет... В огороде уже почти коллапс.
16:39:41 02-07-2025
Да ваще все будет замечательно!!!