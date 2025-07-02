Жителей края ожидает весьма теплый месяц, но пасмурных дней будет гораздо больше, чем ясных

02 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Гроза в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жителей Алтайского края ожидает весьма теплый, но при этом дождливый июль, причем даже в дни дождей и гроз, а они будут весьма часто, столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

На этой неделе в Алтайском крае будет весьма тепло: согласно прогнозу, в пятницу, 4 июля, ожидается самый жаркий день месяца: до +29 градусов и ясно. А вот в субботу и воскресенье, 5 и 6 июля, регион накроют дожди, при этом столбики термометров будут показывать +28 и +22 градуса соответственно.

Дожди продолжатся и на следующей недели: растянутся они на четыре дня. Потом будет трехдневаня передышка - в пятницу, субботу и воскресенье.

Больше безоблачных и солнечных дней ожидается во второй половине июля.

По данному прогнозу, весь июль будет выше +20 градусов, так что в ближайшие четыре недели холода не вернутся. А вот дожди будут возвращаться постоянно.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что в некоторые дни будут еще и грозы.

Дождей будет предостаточно: пасмурных дней прогнозируется примерно столько же, сколько и ясных.