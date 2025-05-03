Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 3 мая

Температура не поднимется выше +16 градусов

03 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Christian Eisel / unsplash.com

Днем 3 мая в Алтайском крае местами ожидаются небольшие дожди, а также возможны грозы, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +11...+16 градусов. Ветер подует северный, 7–12 м/с, местами обещают порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Утром пойдет небольшой дождь. Ветер северный, 7–12 м/с.

Синоптики также предупредили, что в Алтайском крае с 3 по 5 мая сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), в Угловском и Рубцовском районах – чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).

Также отмечается, что с 2 по 4 мая продолжится подъем уровня воды на реке Катунь в районе села Сростки до отметок 480–540 см (опасная отметка – 530 см), возможно затопление прибрежных территорий – сел Сростки и Полеводка.