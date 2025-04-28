Минусовая температура ожидается на Алтае в начале мая, а потом вновь придет летняя жара
После пары дней холода воздух в крае прогреется до +23...+28 градусов
28 апреля 2025, 16:20, ИА Амител
Антициклон принесет похолодание в Алтайский край, при этом осадки прекратятся. Уже днем 30 апреля температура воздуха составит +10...+15°С, а в ночь на 1 мая столбики термометров в регионе опустятся ниже 0°С. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на 1 мая температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, местами – до +6. Холоднее всего будет в предгорьях, в Барнауле небольшие заморозки – около -1°С. Днем будет солнечно, воздух прогреется до +11...+16, в предгорьях – до +20 градусов. В Барнауле будет +14...+16 градусов", – рассказала синоптик.
И если 2 мая в Алтайском крае будет еще без осадков, то в субботу вновь ожидаются кратковременные дожди. Ночью 2 и 3 мая температуры на всей территории региона вернутся в положительный диапазон, а днем синоптики прогнозируют около +11...+18 градусов. В воскресенье, 4 мая, воздух прогреется до +23...+28 градусов.
17:53:53 28-04-2025
Есть барнаул, а есть предгорья - отопление отключайте!
Жадные энергетики хотят за май денег срубить.
23:40:10 28-04-2025
Олег (17:53:53 28-04-2025) Есть барнаул, а есть предгорья - отопление отключайте!Жа... Отопительный сезон в Сибири до мая месяца. А вам все кажется что вас рубят деньгами, трясетесь за тысячу. Не сэкономите , милейший
08:24:06 29-04-2025
Гость (23:40:10 28-04-2025) Отопительный сезон в Сибири до мая месяца. А вам все кажется... Вот и потрать эту тысячу на обогреватель и лекарства, если у тебя малокровие, мёрзнешь. Отопительный сезон зависит от температуры на улице, а не от региона. Люди задыхаются от пересушенного воздуха.
13:06:38 29-04-2025
Олег (17:53:53 28-04-2025) Есть барнаул, а есть предгорья - отопление отключайте!Жа... Энергетикам вообще пофиг. Плату за отопление получают управляющие компании. Попробуй не заплати, истцом будет ук, а не энергетики. Поэтому они заинтересованы.
20:29:00 28-04-2025
Дома жара. Выключайте отопление, хватит улицу отапливать. У всех открыты окна.
20:59:57 28-04-2025
В администрациях, небось, с включенными кондиционерами чиновники сидят?
07:56:58 29-04-2025
Оставьте отопление хотя бы до конца недели в покое. По ночам еще прохладно, с открытыми окнами при теплых батареях очень комфортно!
08:20:38 29-04-2025
Анна (07:56:58 29-04-2025) Оставьте отопление хотя бы до конца недели в покое. По ночам... ]
Отключите отопление! Хватит топить улицу!!! Всякие анны пусть закроют окна, если им хочется старушечьего комфорта.
08:23:31 29-04-2025
Анна (07:56:58 29-04-2025) Оставьте отопление хотя бы до конца недели в покое. По ночам... Кондиционер поставь! Нет? Не думаешь?
12:57:00 29-04-2025
Прохлада -друг человека !Как люди не поймут, что с этими батареями только вред себе наносят, тем более в такую жару, маразм просто!!!!