После пары дней холода воздух в крае прогреется до +23...+28 градусов

28 апреля 2025, 16:20, ИА Амител

Весна на Алтае / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Антициклон принесет похолодание в Алтайский край, при этом осадки прекратятся. Уже днем 30 апреля температура воздуха составит +10...+15°С, а в ночь на 1 мая столбики термометров в регионе опустятся ниже 0°С. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 1 мая температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, местами – до +6. Холоднее всего будет в предгорьях, в Барнауле небольшие заморозки – около -1°С. Днем будет солнечно, воздух прогреется до +11...+16, в предгорьях – до +20 градусов. В Барнауле будет +14...+16 градусов", – рассказала синоптик.

И если 2 мая в Алтайском крае будет еще без осадков, то в субботу вновь ожидаются кратковременные дожди. Ночью 2 и 3 мая температуры на всей территории региона вернутся в положительный диапазон, а днем синоптики прогнозируют около +11...+18 градусов. В воскресенье, 4 мая, воздух прогреется до +23...+28 градусов.