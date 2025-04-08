Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 апреля
Весеннее тепло разбавят кратковременные дожди
08 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Днем 8 апреля в Алтайском крае будет тепло, но дождливо, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит +16...+21 градус. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле термометры покажут +15...+17 градусов. В краевой столице также обещают кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный, 5–10 м/с.
"В период 8 апреля на реке Чумыш у села Ельцовка ожидается вскрытие реки и дальнейший подъем уровня воды, возможно достижение опасных отметок (опасная отметка – 320 см), возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта", – указывается в штормовом предупреждении.
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